打親民牌？普京邀8歲女童作客克宮　齊打電話予財長索經費

俄羅斯瓦格納集團兵變風波後，總統普京（Vladimir Putin）的一舉一動備受關注。他7月4日在克里姆林宮接見來自俄南部達吉斯坦（Dagestan）的8歲小女孩阿基波娃（Raisat Akipova，暫譯），並與她一起打電話給財長，為其家鄉爭取更多經費。



克里姆林宮發布普京歡迎阿基波娃的影片，多間外媒如路透社、《每日郵報》等形容是俄方的「公關騷」。

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8歲女粉絲「哭訴」想見普京

阿基波娃居住於俄羅斯南部達吉斯坦，普京6月28日在兵變風波平息後，曾到訪當地，阿基波娃也有嘗試前往現場，希望在遠處看到普京，但最終未有成功，由於人太多，她看不到，結果她「哭訴」的影片在網絡流傳，引來克里姆林宮的注意，邀請她與母親一起到訪莫斯科。

在俄方最新發布的影片中，普京為小女孩準備花束，又讓她坐在自己的辦公室座位上，然後一起打電話給財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov），為家鄉達吉斯坦「爭取經費」。

西盧安諾夫最初感到困惑，後來改為同意，願為達吉斯坦提供額外資金，普京在旁指「很好…… 我們為達吉斯坦取得50億盧布。」

路透社指，這次訪問是普京上周訪問達吉斯坦的延續，形容當時他「不同尋常地」與一大群民眾混在一起，克里姆林宮則主張是總統在俄羅斯社會中獲得「驚人支持」的證據。

普京28日出巡到訪俄羅斯南部達吉斯坦城市傑爾賓特（Derbent）時也是大展親民形象，現場有一名年輕女孩擠到他身邊與他合照，普京當時更輕吻了女孩的頭部。

↓普京6月28日到訪南部達吉斯坦會見民眾↓