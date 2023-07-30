日本自由行注意｜鰻魚今年加價10至20%　遊客土用丑日應節須付多

7月30日是日本夏季的「土用丑日」，傳統會在這天食用鰻魚。日媒7月28日報道，因幼苗價格、燃料費及餌料費上漲，在當地食用蒲燒鰻魚愈趨昂貴，比2022年貴一至兩成。



至於日本要在夏季的「土用丑日」吃鰻魚，相傳是鰻魚能祛病消災，在炙熱的夏季也非常能增加食慾，於是便成了夏季土用丑日時必吃的食物。但在2023年，鰻魚價格正在上升。

日經中文網28日報道，名古屋一間鰻魚料理店有20款菜式加價約5%，備受歡迎的鰻魚飯三食定價由2,950日圓改為3,100日圓（約171港元）。

夏季的土用丑日要吃鰻魚，但2023年鰻魚價格要貴過去年一至兩成。（Pakutaso）

東京有蒲燒鰻魚店4月已因原料價格上漲加價，大阪店為求使更多人享用，鰻魚維持原價，但其他菜式加價約一成。東京一間超級市場本地鰻魚每條售2,980日圓（約165港元），比2022年上升約400日圓；中國產鰻魚每條1,680日圓（約93港元），增加50至70日圓。

報道指，這與當地鰻魚幼苗漁獲量持續低迷有關。水產廳數據顯示，交易價為每公斤250萬日圓，比2022年上漲14%，為5年來最高水平。

內文稱鰻魚價格雖進一步上漲，銷量依然理想。一間超市負責人稱，「天氣愈熱，鰻魚銷售情況就越好，銷量比2022年還要高。」