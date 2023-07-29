日本最低工資首破1000日圓　無助民眾改善生活？

日本政府7月28日決定10月開始提高最低工資，由現時的時薪961日圓，升至1,002日圓，是當地首次突破1,000日圓的大關，而今次升幅達4.3%，亦是創下新高。對於日本民眾亦言，最低工資上升固然是好事，但同時憂慮生活成本沒有太大改善。



日本自2016年起，除了新冠疫情開始肆虐的2020年外，全國最低工資每年升3%以上，而今次加至1,002日圓，與2015年的798日圓水平相比，在過去八年間的升幅一共升25%以上。

第一生命經濟研究所首席經濟師藤代宏一接受關西電視台訪問時表示，大家都期待最低工資的加幅可以追上物價，他認為加至1,000日圓以上是合理水平。

日本的最低工資在過去八年合共升超過25%，但是否追上物價經濟仍屬問號。圖為2023年3月24 日，一名顧客在日本東京市場的一家熟食店購買食物。（Reuters）

工會：日本薪酬水平落後歐美國家

不過藤代同時指出，很多人都會將工資和物價掛勾，有時會發生正反兩面大致相同的趨勢。有人可能會說「德國時薪為2,400日元」，而日本的水平則是1,000日元，這反映日本的經濟狀況，意味與德國相比，日本的薪資水平偏低。當局為了防止整個日本的物價過低，都會推行提高薪資和物價水平措施的政策。

研究日本勞工政策的組織表示，德國的最低工資是12歐元（約1,830日圓）、法國11.52歐元（約1,760日圓），明顯比日本的水平高得多。即使美國聯邦政府訂立的最低工資是7.25美元（約1,010日圓），看起來與日本相近，事實上各州份和地區的工資亦不同，例如三藩市的水平達18.07美元（約2,520日圓）。有日本工會相關人士直言，日本在最低工資問題上落後於國際。

法國改革退休制度，提升退休年齡上限，惹來民眾多次示威和罷工，不過當地的最低工資仍比日本高得多。有日本工會認為，日本的最低工資落後多國。圖為巴黎民眾在羅浮宮外舉行反改革退休制度集會（Reuters）

網民：「咬老綜」好過做打工仔？

事實上，就在日本公布上調最低工資後，當地網上討論區的留言版出現的內容都是抱有疑問，有網民以新的最低工資計算，假如每天工作8小時，每月工作20天，月薪為160,320日圓，扣除稅項及社會保險金，理論上每月就有近13萬日圓收入，但餘下的有三成用於健康保險，如果家中有電視機，就需要向日本放送協會（NHK）支付收視費。在七除八扣的情況下，假如只有每月收入只有13萬日圓，再加上是已婚人士，根本無法在大城市生活。即使在鄉郊地方可以較低價格租住房屋，繳付租金之後就沒有多餘積蓄。

有網民認為，如果只靠最低工資，根本難以在市區居住。圖為東京鐵塔和增上寺的風景（Getty Images）

網民認為，單身人士如果申請生活保護金，每月可獲得13.23萬日圓津貼，而且無需負擔健康保險和NHK支付費，亦不用工作，與當上班一族相比，領取福利金的好處似乎較多。

政府：提升最低工資有助年輕一輩結婚生子

首相岸田文雄對提升最低工資表示歡迎，內閣府指出，今次或有助解決高齡少子化問題，希望透過收窄男女同工不同酬，以及提升臨時工的薪金，緩和年輕人士對經濟的不安情緒，推動他們可以盡早成家立室。

另外日本面對高齡化情況，一方面刺激年金和醫療費上漲，但在可納稅人口減少的環境下，民眾的負擔增加。因此如何確保經濟可以錄得結構性增長成為岸田政府的一大優先要項，並同時希望內閣低迷的支持度可以止跌回升。