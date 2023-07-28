印度村莊每晚停電　竟因一段「隔村虐戀」　終難逃見光死命運？

你能為愛情做出多瘋狂的事？印度一名女子愛上隔壁村的男子，她為了與情郎相見，每晚故意切斷自己村裏的電源，摸黑到隔壁村和心上人約會。同時也造成村莊多起竊盜案件發生，村民都摸不着頭緒。



溫馨的是，這種戀情終也獲兩村承認，可開花結果！（按圖了解）

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印度媒體《今日印度》（India Today）報道，印度比哈爾邦（Bihār）貝蒂亞村（Bettiah）村民發現，最近村裏晚上時常斷電，但找來電力公司檢查一切正常，設備也沒有故障。為了解決原因不明的停電問題，還有停電衍生出的竊盜案件，村民決定輪流守夜，這才發現庫瑪麗（Priti Kumari）「為愛斷電」的行為。

由於庫瑪莉與她的情郎拉吉庫馬爾（Rajkumar）所在的村莊交惡，庫瑪莉為會情郎只好每晚切斷電源，以便與心上人約會。與庫瑪莉同村的村民得知後，氣得圍毆拉吉庫馬爾，一度讓兩個村莊關係更緊張。幸好，雙方討論之後，決定讓有情人終成眷屬，避免以後村裏又莫名停電、遭竊，2人的感情意外因此開花結果。

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