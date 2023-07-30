開箱全球最貴酒店房 3億藝術品裝飾無用 網民一字評：醜
撰文：TVBS新聞網
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全球最貴的套房飯店開箱，位於美國拉斯維加斯「棕櫚賭場度假村」（Palms Casino Resorts），僅1晚就要價7.5萬美元（約港幣58.4萬），有名美國的YouTuber Enes Yilmazer（耶爾馬澤）今（2023）年5月特地前往拍片介紹裏頭的設施和內部。
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外媒報道，這間名為「Empathy Suite Sky Villa」的套房特色在房內有六件英國藝術家Damien Hirst設計的作品，光是藝術品就要價約3900萬美元（約港幣3億），套房的佔地面積達253坪（約836呎），有兩間特大臥室、私人泳池和露台、遊戲室、私人電影院、健身房、按摩室和鹽療室等設施，還有24小時的管家，主休息區可以容納3、40人，耶爾馬澤說自己從未看過那麼長的沙發，除此之外，他說這間套房最酷的地方是從陽台延伸到外的室外泳池，可以邊游泳邊俯瞰拉斯維加斯大道。
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影片曝光後，網友直呼一點都不值得「貴不代表好看」、「跟拉斯維加斯都很華而不實」、「我無法設計出更醜陋的酒店套房」、「如果他們在這個地方擺滿宜家家具，效果會更好」、「無法理解奇怪的藝術品」。
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