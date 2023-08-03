筍工招人｜Mattel為新遊戲Uno Quatro聘首席玩家　入職有8大條件

美國玩具巨頭Mattel就其知名紙牌遊戲UNO推出一個極吸引的工作機會，公司招聘一位「首席玩家」。這位幸運的首席玩家每週只需工作16小時，週薪達3.5萬港元。



美泰最近通過TikTok宣布招聘，影片一天錄得400萬次觀看。

這是美泰首次招聘「UNO首席玩家」，工作職責不僅包括玩新款桌面遊戲，還需找其他玩家一同參與，並向UNO的粉絲介紹如何玩這款新遊戲。

這份「筍工」工作地點在紐約，每週只需要工作4天，每天工作4小時（下午2時至6時），週薪4,444.44美元（約3.5萬港元）。這份工作將持續4週（9月14至10月7日）。

求職者必須是美國居民，年滿18歲。申請求職截止日期為8月10日。

美泰全球遊戲主管艾德勒（Ray Adler）說：

隨着我們在全國範圍內尋找首席玩家，我們正在以前所未有的方式，為粉絲帶來面對面的遊戲體驗。

公司也提醒求職者，首席玩家須對於接受訪問及出鏡感覺自在、就多種Uno遊戲協助創造內容及出鏡、為人友善以及願意邀請陌生人玩遊戲、與品牌創建者一起在直播中玩Uno Quatro、能教育陌生人投入地玩Uno Quatro、能長時間坐着，以及舉起和搬運50磅（約22.7公斤）重的物品，以及在現場搭建遊戲桌和帳篷。