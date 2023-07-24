Barbie芭比｜玩具只有女孩子才玩　為何有男性看Barbie電影？

Barbie大電影上畫，成為了全球的話題。電影在美國加拿大創下了高達1.55億美元的周末票房成績，打破了2023年度的最高開票紀錄。加上同期上映的《奧本海默》，牽起一陣「芭比海默」（Barbenheimer）旋風。

不過對Barbie來說，最大話題之一還有：為何會有男觀眾去看Barbie？



很多女孩都渴望能夠擁有一個Barbie娃娃——這個金色長髮、打扮時髦的洋娃娃備受歡迎和喜愛，相信不少人都會有兒時哀求父母多買一套更大的Barbie套裝給自己的回憶。

不過這不是所有人都會玩的玩具，在美國，若要說一個典型小朋友會玩的玩具，男孩子會玩變形金鋼，女孩子就是玩Barbie。Barbie是女性的象徵，若果有父母會給自己的兒子買Barbie的，在刻版印象下——這對父母肯定是怪胎。

圖為7月21日，一個美國的Barbie收藏家多個Barbie娃娃。（Reuters）

Barbie大電影上映，從各種數據及現場情況來看，戲院並不只擠滿了女性。摒除被女朋友或妻子帶着來看的，會有男性會自發走來看Barbie嗎？正好電影中所描述的，就是這種性別下的刻板印象：芭比是誰，肯尼又是誰？

加拿大廣播公司（CBC）訪問了幾個去看了Barbie電影的男性。其中一人自稱是因為喜歡Barbie電影的導演姬蒂嘉域（Greta Gerwig）而去看Barbie的，他把看Barbie和另一套看似是男人禁忌的舊電影《斷背山》相比較。

「我不在乎，有如看斷背山不會讓自己變成同性戀一樣。電影就是電樣。」「如果你害怕看完Barbie會令你從根本上改變什麼，或讓你名聲毀於一旦，那我想你應在平常就多在意自己的決擇，而不是在周末晚看哪套電影。」

另一人表示是因為看了預告片而對電影感興趣，他坦言Barbie從來不是他喜歡的玩具，自己兒時連碰也沒碰過。但今天他是一個女兒的父親，他認為可以透過女兒的視角，體驗Barbie的世界。

圖為7月20日，在美國紐約以Barbie為主題的Zara Soho店。（Reuters）

「我想男性都會受到也們所接收的信息所影響，如他們不應該喜歡某種東西。有些玩具是屬於男孩的，有些玩具是屬女孩的。」「但我想很多男人都能把這有毒的氣質放在一邊，坦白地說，Barbie是一套好電影。」

「我女兒的第一個玩具是天文學家Barbie，玩具套裝包含了天文望遠鏡，這讓我女兒對行星和宇宙感到興趣。我想這十分積極。」

在社交平台Reddit上，還有一些是受到家人，如姐妹兒時玩具的影響，或是因妻子的收藏而感興趣的，還有不乏家人沒買芭比而買了肯尼給兒子玩的。Barbie電影似乎並沒有那麼大的性別限制，至於粉紅色——你不知道有男性喜歡粉紅色的嗎？