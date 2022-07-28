英國驚現「全裸單車團」　女成員稱穿衣服會焦慮　曾被車故意撞倒

英國一名女子崇尚「自然主義」，她表示自己穿上衣服後就會覺得「很焦慮」，因此她不喜歡穿衣服，甚至還裸體騎腳踏車出遊。



據《鏡報（Mirror）》報道，32歲的女子薩迪（Sadie Tann）和男友都是自然主義者。她表示自己從小就喜歡一絲不掛的感覺，比起穿著衣服，她更喜歡「脫光光」，因為每當她裸體就會覺得很自由、很快樂。

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她認為穿衣服是將現代生活的期待和壓力疊加在每個人身上，這些對她來說都是焦慮來源。因此能夠赤裸裸地過日子，讓她覺得比較不焦慮，而且她還相信不穿衣服讓她更健康。

今年7月4日，薩迪和男友一起參加「裸體挑戰賽」。兩人要裸體騎腳踏車穿越英國，希望藉此提升大眾對於身心健康及「野化」（rewilding，意指減少人類對土地的干擾）的重視。當時一台車將兩人撞倒在地，薩迪認為是因為兩人裸體，駕駛才帶著偏見刻意開車撞他們。

不過薩迪表示，這讓他們更加希望完成這次的慈善活動，希望藉由這樣的經歷，能夠鼓勵其他人不要因為外在偏見改變自己的生活模式。

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