遊韓國注意　大韓航空8月底起3週要求乘客量體重　原因與安全有關

韓國大韓航空（Korean Air）會在8月28日至9月19日期間，分階段在金浦機場與仁川機場量度準備登機乘客的體重，並將獲得的數據交給韓國國土交通部。政府會根據有關數據來制定安全建議。乘客有權拒絕量體重。



大韓航空公司8月28日至9月3日會在金浦國際機場量度準備登機乘客的體重，並會於9月8日至9月19日在仁川國際機場量度準備登機乘客的體重。

公司也會量度乘客手提行李的重量，而乘客的體重以及手提行李的重量也會被保密，相關數據會被交給韓國國土交通部。如果乘客不同意其體重數據被政府收集，可通知大韓航空職員。

美國商業內幕網站（Insider）8月23日引述韓國《中央日報》稱，大韓航空公司表示，數據將用於調查，實施這措施並不意味着超重乘客需支付更多費用。

報道指，大韓航空公司實施這措施是為回應韓國國土交通部的規定，該規定要求航空公司評估乘客標準體重，並將隨身攜帶物品的重量計算在內。根據規定，航空公司須最少每5年計算一次乘客的標準體重，以找出如何最好地分配飛機重量、減少燃油消耗、提高整體飛行安全。

新西蘭航空公司（Air New Zealand）5月29日至7月2日也量度國際航班部份乘客的體重，以進行調查、提升飛機的安全與高效運作。