誓要破解「尼斯湖水怪」之謎！蘇格蘭啟動半世紀以來最大搜索行動
撰文：TVBS新聞網
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蘇格蘭尼斯湖水怪（Loch Ness Monster）傳說，一直是全球神秘事件愛好者的熱門話題，現在蘇格蘭尼斯湖中心（Loch Ness Center），已經啟動半世紀來最大水怪搜索行動。這次他們動員上百位水怪獵人，還引進高科技偵測設備，希望破解水怪謎團。搜尋活動才剛開始，直播網站就湧進大量點閱，全球的關注程度也讓工作人員嚇了一跳。
蘇格蘭尼斯湖中心早前宣布，要展開睽違半個世紀的尋找尼斯湖水怪之旅。
尋找水怪美國參加者卡洛琳：「小時候我選了尼斯湖水怪，當報告主題，所以我聽說要再展開調查後，就趕快來參加了，我相信尼斯湖裏一定有東西，不管是不是蛇頸龍（還是其他）。」
事隔50年，尼斯湖再度成為全球焦點！（按圖了解）
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全球各地上百位水怪獵人聞聲而來，報名者甚至多到網絡系統一度關閉，獵人們還祭出無人機配備紅外線相機，以及水聽器捕捉水下18米深的動靜，結果皇天不負苦心人還真的讓他們發現動靜。
尋找水怪參加者艾倫：「我們真的聽到四聲模糊的咕嚕聲，我不知道這樣形容準不準，但我們都有聽到不只是我的想像，收音系統真的接收到了。」
相比50年前還只能用聲納探測水怪，先進高科技探測設備讓水怪迷更相信水怪是真的存在，沒能親身到尼斯湖的人也別氣餒，尼斯湖中心貼心開放轉播，讓全世界都能參加這場世紀大搜索。
尼斯湖水怪中心主任尼克森：「我覺得這周末全球各地，各個角落都有人緊盯着攝影機參加這場活動。」
尼斯湖水怪最初來自中古世紀聖人擊退水怪的故事，到1934年有人宣稱拍到水怪照片，流傳至今儘管幾十年後，攝影者承認照片造假，但對獵人們來說，相信水怪存在的信仰，或許才是無價之寶。
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