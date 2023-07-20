「陰莖魚」鋪滿阿根廷海灘漁民瘋搶 真身是螠蟲類 中國人也有吃
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
阿根廷南部里奧格蘭德（Rio Grande）一處海岸17日有大量「單環刺螠（urechis unicinctus）」被沖上岸，由於這種生物的顏色、外觀都與男性生殖器類似，因此在英語中的俗名也被很直白的稱為「陰莖魚（penis fish）」。
數不勝數的肉色條狀生物在海灘上，還吸引許多漁民湧入捕捉，也有居民尷尬的摀住眼睛；相關畫面在網絡上瘋傳，許多網友樂得開起玩笑：「哇，這些海洋生物會玩得很嗨。」
點擊放大瀏覽相關圖片及更多在其他地方發現過的「陰莖魚」：
+8
綜合《鏡報》、《每日郵報》等外媒報道，阿根廷的馬蒂利亞爾海灘（beaches of Multillar）在一場暴風雨過後，近日湧現數千條被沖上岸的「單環刺螠」，每一條的長度大約為10英寸（25.4公分）。
這種生物是一種海洋螠蟲，平常會覆蓋在海底，推測應該是因為該地區的暴風雨將其拔起，並帶到了附近的海岸。
雖然「單環刺螠」的外型令人看了十分害羞，但其實這不是人類第一次發現單環刺螠集體被沖上岸的景象。
【相關圖輯】山東煙台海灘突現大量蝦和「陰莖魚」 惹市民狂撿500KG當場販售（點擊放大瀏覽）：
+2
報道指出，2019年時，美國三藩市也曾經在一場特別嚴重的暴風雨後，發生大量「單環刺螠」被沖上海灘的事件，當時同樣引發了熱烈的討論，甚至有些居民不相信該種生物是螠蟲的說法，開玩笑聲稱，這些東西應該是來自一艘失事的「香腸貨船」。
此外，「單環刺螠」在一些國家也被作為料理販售，在中國、韓國、日本的市場可以找到。有饕客們指出，「單環刺螠」的口感很有嚼勁，吃起來與蛤蜊類似，而且味道出乎意料的鮮甜，很適合搭配醋、辣椒醬一起食用，有些人會直接生吃，也有拿來油炸的吃法。
↓單環刺螠又名為「海腸」，在中國的料理包括韭菜炒海腸↓
【相關圖輯】日本地震先兆？大量沙甸魚沖上岸 當地人恐慌（點擊放大瀏覽）：
+14
17歲廣西少年山澗發現「怪蟹」 竟是「地球新物種」登國際期刊超稀有「深海小狗」微笑望鏡頭翻肚求摸 一撈上岸竟秒變爛泥怪首爾水怪｜漢江驚現「10米長詭異生物」 YouTuber實地揭露真面目日本網紅拿劇毒「僧帽水母」煲湯試食 水族館專家：極不建議整隻「大王具足蟲」趴碗上如恐怖外星食物 限定拉麵價格同樣驚人浙江多處出現「藍眼淚」奇觀 民眾紛湧海邊手一撈秒變「阿凡達」
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】