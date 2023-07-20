「陰莖魚」鋪滿阿根廷海灘漁民瘋搶　真身是螠蟲類　中國人也有吃

阿根廷南部里奧格蘭德（Rio Grande）一處海岸17日有大量「單環刺螠（urechis unicinctus）」被沖上岸，由於這種生物的顏色、外觀都與男性生殖器類似，因此在英語中的俗名也被很直白的稱為「陰莖魚（penis fish）」。



數不勝數的肉色條狀生物在海灘上，還吸引許多漁民湧入捕捉，也有居民尷尬的摀住眼睛；相關畫面在網絡上瘋傳，許多網友樂得開起玩笑：「哇，這些海洋生物會玩得很嗨。」

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綜合《鏡報》、《每日郵報》等外媒報道，阿根廷的馬蒂利亞爾海灘（beaches of Multillar）在一場暴風雨過後，近日湧現數千條被沖上岸的「單環刺螠」，每一條的長度大約為10英寸（25.4公分）。

這種生物是一種海洋螠蟲，平常會覆蓋在海底，推測應該是因為該地區的暴風雨將其拔起，並帶到了附近的海岸。

雖然「單環刺螠」的外型令人看了十分害羞，但其實這不是人類第一次發現單環刺螠集體被沖上岸的景象。

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報道指出，2019年時，美國三藩市也曾經在一場特別嚴重的暴風雨後，發生大量「單環刺螠」被沖上海灘的事件，當時同樣引發了熱烈的討論，甚至有些居民不相信該種生物是螠蟲的說法，開玩笑聲稱，這些東西應該是來自一艘失事的「香腸貨船」。

此外，「單環刺螠」在一些國家也被作為料理販售，在中國、韓國、日本的市場可以找到。有饕客們指出，「單環刺螠」的口感很有嚼勁，吃起來與蛤蜊類似，而且味道出乎意料的鮮甜，很適合搭配醋、辣椒醬一起食用，有些人會直接生吃，也有拿來油炸的吃法。

↓單環刺螠又名為「海腸」，在中國的料理包括韭菜炒海腸↓

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