讓旅行更順暢方便！空姐盤點3種必帶小物 搭飛機過安檢都有用
撰文：ETtoday
出版：更新：
每次外出旅遊到機場之前，待辦事項清單上通常會有收拾行李、把行動電源充飽等等，不過外國空姐西西（Cici）認為，搭機時應該要帶着彈力繩、鞋套和登山扣這3樣物品。
《商業內幕》報道，外國空姐西西在TikTok平台發布一段影片稱，她每次外出旅行必帶這三樣物品，這會讓旅程更順暢，無論是在機場或旅行期間都有幫助。
空姐盤點搭飛機時3樣必帶小物（按圖）
+3
1. 鞋套
西西表示，鞋套是過安檢不把腳或襪子弄髒的理想物品，當通過機場安檢時只要把鞋子脫掉，穿上鞋套，就能夠在不擔心感染細菌的情況下通過安檢掃描儀。另外，當手邊有髒污鞋子要打包時，鞋套就能夠派上用場，把髒鞋包起來，保持其他衣物乾淨。
2. 彈力繩（bungee cord）
西西認為彈力繩對於攜帶多件行李或物品的旅行者來說，是必備的工具。她常利用彈力繩把兩件行李綁在一起，例如帶着有輪子的行李箱加上雙肩背包時，她並不會把包包背在身上，而是使用彈力繩纏繞背包後綁在行李箱上，旅行頸枕也可以用相同的方式攜帶。
【相關圖輯】日本旅遊｜人氣食店名過其實？Google評分都不高 內行網友揭原因（點擊放大瀏覽）：
+18
3. 登山扣（carabiner clips）
西西透露，她看過搭機旅客把行李放在上方行李置物架時，沉重的水瓶掉出來差點砸到其他人的頭。為了防止此種情況發生，她會使用登山扣把水瓶固定在包包上。
旅遊注意｜客房用品能帶走嗎？酒店前經理：這些可放心拿旅行搭Uber注意 一原因「車資貴了545倍」 430元埋單變23萬日本旅遊｜人氣食店名過其實？Google評分都不高 內行網友揭原因日本旅遊業復活 海外投資者睇好前景 酒店成「爆買」目標日本版「旅遊特種兵」挑戰？ 他約12小時逛完京都27名勝景點泰國海灘旅遊 5歲童遭群猴攻擊 勇父「1打10」負傷救愛子
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】