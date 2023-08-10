旅遊注意｜客房用品能帶走嗎？酒店前經理：這些可放心拿

不少人住酒店時習慣會把沒用完的備品帶走。一名前酒店經理梅麗莎漢克斯（Melissa Hanks）便透露，其實房客想拿走備品不用遮遮掩掩，有「兩樣東西」拿再多都不會出事，一個是房內的盥洗用品，另一個則是酒店的供餐。



根據英國「太陽報」報道，梅麗莎漢克斯經常在TikTok發影片，分享在酒店住宿的小技巧，以及擔任經理時的所見所聞。

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在近期的一支影片中，她指出，有些房客想拿走高級備品卻怕惹上麻煩。

其實酒店完全不介意「洗髮乳或沐浴乳」被拿走，特別是已經開封或使用過的，「因為它們無論如何都會被丟掉」。

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除了盥洗用品外，梅麗莎漢克斯也分享，如果住在有提供早餐的酒店，旅客不必偷偷把餐點帶回房間，大多數酒店都不在乎少了幾個水果或鬆餅，「你應該直接提出要求，如果旅客想要的話，酒店甚至非常樂意提供額外的服務」。

該影片曝光後累積超過33萬人瀏覽，網友紛紛表示，「之前幫小孩多拿幾塊鬆餅時都很緊張」、「不知道為什麼每次拿走備品都很不安」、「拿着盤子走在路上都怕被攔下」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】