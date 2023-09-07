看來「毛毛的」：秘魯利馬市區出土千年木乃伊　頭髮下巴幾近完整

英媒9月7日稱秘魯首都利馬（Lima）市區一個考古遺址有一具保存良好的成年木乃伊出土，一把長髮和下顎幾乎完好無缺，並伴有陶瓷、紡織物等陪葬品。專家推斷，這它有約1,000年歷史，源於伊奇瑪文化（Ichma culture，暫譯）。



專家說這是一具被人弄成雙腿彎曲的坐着的成年人遺骸。他指這木乃伊有一頭長髮，下巴幾乎完好無缺。

木乃伊出土地點位於利馬海濱富裕區域的金字塔遺址。路透社7日引述考古團隊負責人加諾薩（Mirella Ganoza）稱，「我覺得非常有趣的是，就在米拉弗洛雷斯（Miraflores）的中心，在城市中心，周圍環繞現代建設和建築，仍然保有一個重要遺址——瓦卡普加納（Huaca Pucllana）儀式中心。」

專家形容該遺蹟為「潘多拉魔盒」，認為有更多古物尚待發現。

秘魯以印加文明遺下的馬丘比丘（Machu Picchu）聞名於世，但同時孕育出其他多個本地文化，它們主要分布在中部海岸和安第斯山脈，在印加帝國崛起前數世紀蓬勃發展。今次發現的木乃伊，或屬於印加人征服當地之前、伊奇瑪文化社會重組的時期。

專家稱，人口約1,000萬的利馬共有約400個考古遺址，在每個社區都可看到古跡蹤影。

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