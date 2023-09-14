墨西哥國會展出外星人遺骸　科學家質疑　展示者6年前捲造假疑雲

墨西哥國會突出現一場外星人風波，在9月12日舉辦的不明飛行物（UFO）聽證會上，一名研究UFO的愛好者毛桑（José Jaime Maussan）展示兩具「外星人」遺體，更拿出X光照試圖佐證。「外星人」的照片在網絡熱傳，但美媒14日報道，科學家質疑事件是一場騙局，且毛桑2017年曾捲入造假疑雲。



在聽證會上，毛桑主張兩具遺骸是在秘魯找到，他稱不會把它們叫做「外星人」，但認為它們「不是人類，也不屬於我們陸地進化的一部份」。

他又指墨西哥國立自治大學（National Autonomous University of Mexico）透過碳14分析確定，兩具遺骸距今已約1000年。

「外星人」照片在網絡引發熱烈討論，聽證會也因此飽受爭議，墨西哥天體生物學家塞古拉（Antígona Segura）質疑毛桑的動機，她批評毛桑的結論根本得不到證據支持，並指「整件事都很丟臉。」

捲入事件的墨西哥國立自治大學13日也發聲明「割席」，指研究人員從未親自檢查過遺骸，只是2017年時有客戶提供皮膚樣本，以進行測試，大學實驗室對其後續任何使用、解釋或歪曲的結果都無關，且在任何情況下，都不會對這些樣本的來源得出結論。

墨西哥國會的「外星人風波」，點圖觀看影片截圖：

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美媒13日更報道，毛桑早於2017年在秘魯就曾提出類似的主張，但當時秘魯檢察官辦公室的報告指，遺骸實際上是「近期製造的公仔，上面覆蓋着紙、合成膠的混合物，以模擬皮膚的存在。」

報道更指幾乎可以肯定「遺骸」是人造的，稱「它們並不是他們試圖展示的外星人祖先遺骸」。目前未知毛桑2017年時出示的遺骸，是否與今次在墨西哥國會展示的遺骸是同一東西。