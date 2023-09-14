墨西哥外星人屍體曝光 腹部有3顆卵 專家：千年前訪地球
撰文：ETtoday
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墨西哥國會13日首次舉辦「不明飛行物聽證會」，一名專家在聽證會上公布了兩具小型的外星人屍體，並拿出X光照證明。
專家表示，這兩具外星人遺體在秘魯被發現，透過碳檢測已距今至少1000年。
X光照同公開 點圖看看有關影片截圖：
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綜合外媒報道，墨西哥記者、UAP（Unidentified Anomalous Phenomena，不明空中現象）專家莫森（Jaime Maussan）表示，這兩名外星人在秘魯被發現，但不是從飛碟的殘骸中找到，而是在矽藻（藻類）礦中發現，因此呈現化石的狀態
莫森表示，墨西哥國立自治大學透過碳14分析這兩具遺體的DNA，確定已距今1000年，且有三分之一的未知DNA，因此可以確定兩具屍體不是地球生物進化、演變的生物。
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此外，莫森也在聽證會上展示外星人屍體的X光照，其中一具屍體中有3顆類似卵的物體，另一具的體內則有稀有金屬，「我們在這個浩瀚的宇宙中並不孤單，我們應該擁抱這個現實」。
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