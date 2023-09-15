成名早常受抨擊　英國網壇甜心赴中國探親　笑稱學識打麻雀被揶揄

2021年驚奇拿下美國網球公開賽（US Open）冠軍的「英國甜心」拉度簡奴（Emma Raducanu，又譯拉杜卡努）今年5月選擇動刀後持續休戰，不過她近期回中國探親時接觸並迷上「麻雀」，不過拉度簡奴自美網奪冠後的慘淡表現也讓網民諷刺稱「搞不好打麻雀也會受傷」。



《每日郵報》報道，年僅20歲的拉度簡奴2021年從美網外卡資格打進會內賽、接着過關斬將爆冷奪冠，瞬間將她的聲勢推到最高，不過拉度簡奴之後的表現差強人意、後續又飽受傷病困擾，今年5月更動刀治療手腕和腳踝，直到上個月才恢復網球訓練。

拉度簡奴2年前爆冷贏得美國網球公開賽，令她瞬間成為體壇及媒體的寵兒：（按圖了解）

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在女子單打世界排名已掉到第194的拉度簡奴自今年4月後便未曾參賽，不過在養傷期間，她透露自己在探訪家鄉中國時迷上「麻雀」，拉度簡奴指出「我最近學會打麻雀，當我在瀋陽的婆婆或姨媽家、圍着餐桌和家人一起打麻雀時感覺最自在，也是最真實的我」。

拉度簡奴還透露自己不參加比賽或訓練時會做的其他嗜好，她表示「麻雀、鋼琴、閱讀、學習新文和語言、賽車、駕駛和潛水都是」，並稱「在休息日，我喜歡練習鋼琴，我才剛開始學、還有很長的路要走，但一旦你掌握技巧，我真的很喜歡這些旋律，我還學會打麻雀，現在喜歡和我能找到的任何人一起玩」。

不過拉度簡奴的「新興趣」似乎也引來網民的批評，有人狠酸：「她可能連打麻雀都會受傷」、「或許她該試着把球拍拿好」，甚至有人表示「我不覺得她有辦法再贏下任何比賽」、「我以為她的新興趣會是網球」以及「曇花一現罷了，別回來打網球了」。

由於在人生第2個大滿貫賽事就奪冠，拉度簡奴瞬間吸引大量關注，後續的表現也被外界放大檢視、形成極大的壓力，她日前首訪時曾提到「我有時會希望自己從未贏得美網，我希望那從來沒有發生過」。

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