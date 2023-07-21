2023女子世界盃︱美國怪物新星領銜爭三連冠　球后韋冰露最後一舞

2023女子足球世界盃（女足世界盃／女子世界盃）第3日賽事，最強王者美國出場面對首戰決賽周的越南。美國不止連贏2015、2019兩屆冠軍，女足世界盃歷來8屆賽事，美國已勝出其中4屆。再次成為冠軍大熱門的她們，想在今屆賽事力爭3連霸，卻遇上一大難題。



美國隊能否在韋冰露最後一次出戰下三連冠？（Getty Images）

2023女子世界盃分組賽 美國 對 越南

7月22日（周六） 早上8時50分 Now 630台直播



黃金一代多員受傷或退役 陣容嚴重斷層

8屆女子足球世界盃，美國贏了4屆，加上一次亞軍和3次季軍，從未跌出三甲，由學界到職業聯賽長年培訓新血，奠定女子足球王國地位，韋冰露（Megan Rapinoe）、摩根（Alex Morgan）等黃金一代領軍連贏2015、2019兩屆世界盃，今屆卻出現嚴重斷層。

上屆多位功臣如萊特（Carli Lloyd）、莎奧班（Becky Sauerbrunn）、希芙（Tobin Heath）、派絲（Christen Press）、姬格（Ali Krieger）不是退役便是因傷未再入選，單是5人加起來便累積近1000頂喼帽，兩大中生代主力森美維絲（Sam Mewis）和史雲遜（Mallory Swanson）傷患未癒同樣不入大軍名單，23人大軍名單之中多達14人首次參加世界盃，是美國歷來最多新丁的一屆。

韋冰露（右）與摩根（左）2019女足世界盃分別贏得金靴及銀靴獎，帶領美國第四度奪冠。（Getty Images）

東京奧運主力老化力不從心

傳統上每逢大賽美國隊必然是頂頭大熱，今屆賽事也不例外，然而兩年前東京奧運由韋冰露領軍的黃金一代面對一眾年輕對手明顯已力不從心，分組賽0：3不敵瑞典，8強靠互射十二碼僅勝荷蘭，4強0：1負最終奪冠的加拿大，銅牌戰險勝澳洲保住銅牌。

決賽周前38歲的韋冰露宣布今次是她最後一屆世界盃，今屆多員星將缺陣，她和兩位隊長摩根和賀倫（Lindsey Horan）是否足以支撐大局，存在很大疑問，最終能走多遠，很視乎一班新秀能否在這最大舞台挺身而出。

美國22歲前鋒蘇菲亞史密夫（Sophia Smith）是國家隊新核心。（Getty Images）

怪物級新星強勢接棒

主力老退對美國到底會有多大影響，其實又不用太擔心，這個女足王國一向人才輩出，哪怕今屆隊內首戰世界盃新丁眾多，一班新成員質素和級數仍是毋庸置疑。一班新血之中，22歲前鋒蘇菲亞史密夫（Sophia Smith）和23歲中堅居瑪（Naomi Girma）俱有巨星潛質。

史密夫是美國國家女子足球聯賽（NWSL）2020年選秀狀元，獲波特蘭荊棘（Portland Thorns）以首位選中，上季帶領球隊贏得總冠軍，獲選為NWSL年度和總決賽MVP，同時被選為2022年度美國最佳女子球員。

她2020年11月首次代表成年國家隊，逐漸成為前線主力，2022年17次為國家隊上陣攻入11球，今年初登世界盃舞台，在前線夥拍今屆兩位隊長之一的摩根攻堅，正是大放光芒良機。

居馬。（Getty Images）

韋冰露改變角色作用或更大

居瑪是2022 NWSL選秀狀元，獲聖地牙哥波浪（San Diego Wave）以首位選中，出戰NWSL第一個球季，已連贏聯賽年度最佳新人及最佳防守球員兩個大獎。跟史密夫一樣，同在2000年出生的居瑪，已穩佔國家隊正選位置，這兩大「怪物級」新星，首次出戰世界盃已是美國隊核心。

提到美國隊，當然不得不提2019女子金球獎得主韋冰露。這位踢法瀟灑的球后已經38歲，是今屆美國陣容中年紀最大一員，決賽周前她宣布今次是她最後一屆世界盃，並會在踢罷今個NWSL球季後掛靴。今屆決賽周相信她不會像往常一樣場場正選上陣，而是會換個角色成為「超級後備」。她的體能或不及全盛期，但級數和實力仍在，放在後備席隨時在比賽進程不似預期時成為及時雨，發揮扭轉乾坤的能力。

以美國隊的整體實力，發揮水準的話，就算陣容大變之下，再次走到最後也絕不意外。試想想，世上有哪支球隊能夠在後備席上放上韋冰露這種級數的傳奇呢？

E組最強對手為荷蘭，首戰世盃的越南和葡萄牙料難匹敵，出線無疑問。如能首名出線，16強可望避開強敵瑞典，8強也有相對較輕鬆走線。

美國是女足最強王者，韋冰露2019世界盃領軍衛冕，今屆她最後一次參賽又會如何？（Getty Images）

美國（世界排名：1）

冠軍次數：4（1991、1999、2015、2019）

焦點球星：韋冰露、摩根、賀倫、居瑪、史密夫

分賽賽程：

E組

22/07 08:50 美國 對 越南

27/07 08:50 美國 對 荷蘭

01/08 14:50 葡萄牙 對 美國

