Lisa@BLACKPINK跳艷舞惹議：亮相瘋馬騷　有您不知道的韓流野心

亞洲明星的終極渴望，還是獲得歐美認可？



最近，Lisa要參加瘋馬秀的消息持續發酵，在全網鬧得沸沸揚揚。

Lisa大家都不陌生，這些年火遍全球的韓國女團組合BLACKPINK的主舞，前段時間因為被傳和LVMH三公子談戀愛，又一次成為輿論焦點。

而瘋馬秀是巴黎知名的艷舞秀，特色是將女性身體與燈光、佈景、舞美結合，以裸露和大尺度著稱。

Lisa宣布自己將於9月底在瘋馬秀連演5場，瞬間引發了熱議。

外媒用「史無前例」形容這一事件，它意味着Lisa成為了首位登上瘋馬秀舞台的亞洲名人和K-POP明星。

不同於歐美滿屏的「為Lisa驕傲」，瘋馬秀的演出形式讓許多亞洲粉絲無法接受。尤其是在中國，針對Lisa的討伐聲一片，認為她「自甘墮落」去跳脱衣舞。

因為還不清楚表演的具體情況，現在下判斷可能為時尚早。更令人好奇的是，一個頂流偶像，擁有如此高的知名度，幾乎站在了亞洲藝人可以達到的頂峰，為甚麼寧可違背本土文化的認知，也還是要走出這一步？

也許Lisa想要的身份，早已不只是韓流女團的愛豆而已。

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自斷前程還是成為亞洲Beyoncé（碧昂絲）？

Lisa的表演將於9月28、29、30日進行，目前確認的曲目有《But I'm a Good Girl》和《Crisis? What Crisis?》。每場演出的門票價格為250歐，一經發售就被迅速搶空。

今年年初，Lisa曾曬出過去巴黎看瘋馬秀的照片。現在看來，她當時應該就已經決定參演了。瘋馬秀的經理也透露，Lisa在演唱會期間也一直在為這場演出做秘密準備。

Lisa曾於社交平台分享到訪瘋馬秀的照片。（Instagram / @lalalalisa_m）

瘋馬秀由法國人阿蘭．貝爾納丁於1951年創立，與紅磨坊秀、麗都秀並稱為「巴黎三大秀」，是巴黎的重要地標。雖然它主打艷舞，但隨着這些年的不斷發展，如今的它其實更多被看作是一種藝術和文化符號。

正因如此，不少名人都是它的座上賓，包括巨星貓王、麥當娜、伊麗莎白．泰萊、美國總統甘乃迪、著名導演史提芬史匹堡……

許多大牌設計師也和瘋馬秀有過合作。「老佛爺」Karl Lagerfeld、時尚傳奇Jean-Paul Gaultier、深受王室貴族青睞的Elie Saab、紅底鞋大師Christian Louboutin、Paco Rabanne、Azzedine Alaïa等，都曾為瘋馬秀打造過演出服裝。

在這裏表演的舞者，更不乏各界明星。除了全球身價最高的脱衣舞娘Dita Von Teese，還有《沙灘拯救隊》（Baywatch）演員彭美拉．安德遜（Pamela Anderson）、法國模特兒Noemie Lenoir、意大利王妃庫羅（Clotilde Courau）等。

而其中最為人熟知的，當屬天后Beyoncé。在創作MV《Partition》時，她重現了不少瘋馬秀的經典演出畫面，十分性感火辣。這也是為甚麼，歐美粉絲對於Lisa加入瘋馬秀並不反感，反而為她可以和Beyoncé相提並論頗感自豪。

相比之下，中國粉絲的不滿卻是顯然易見的。

許多人強烈反對Lisa在這種帶有性暗示的情色場所跳舞，紛紛失望脱粉。各種憤怒的留言攻陷了她的Instagram賬號評論區。

在亞洲範圍內看，Lisa似乎做出了一個自毀前程的決定。大家想不通，她圖甚麼？而事業發展正如日中天的Lisa，自然是看中了這場演出能為她帶來的資源和轉型的可能。

對於現階段的她來説，進一步開拓歐美市場、獲得國際認可，是從韓國女團走向世界級巨星的關鍵。因此，儘管和亞洲文化圈的觀念有衝突，在一片爭議和批判聲中，Lisa仍勢在必行。

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被評為全球最美面孔與LVMH三公子傳緋聞

其實，如果回顧Lisa的成名史，就會發現她幾乎是為韓流走出亞洲而生的。

她是泰國人，還有一個來自瑞士的繼父，從小泰語、英語都十分流利，註定了她的「國際化」氣質。13歲那年，她參加韓國唱片公司YG在泰國舉辦的選拔賽，拿下第一名，成為練習生。這也是YG有史以來簽約的第一位外籍藝人。

2016年，Lisa作為BLACKPINK女團成員正式出道，擔任主舞和副Rapper。團隊的4個女孩各具特色，而Lisa在韓國本土一直不是最受歡迎的。因為長相偏濃顏掛，又有異域特色，雖然獲封「人間芭比」，她也經常被韓國網友吐槽為「東南亞的醜女人」。

有意思的是，這樣的臉反而很符合西方審美。2020年和2021年，她連續蟬聯了「全球百大最美面孔」的第一名，證明了她在海外的極高人氣。

掌握多國語言的跨文化背景，再加上歐美喜愛的形象，這些因素都推動Lisa成功走向了世界舞台。她的初solo在韓國成績一般，但在YouTube的24小時播放量卻創下了全球個人歌手的最高紀錄。而很多人真正意識到她的國際影響力，是從最近屢屢傳出她和LVMH三公子戀愛的消息開始的。兩人雖然沒有官宣戀情，但經常被拍到一同出遊。韓國女團與歐洲老錢家族的組合，一度讓人們大感意外。中韓網友的態度普遍不看好，認為Lisa「不配」的大有人在。

而事實如何？或許能從去年巴黎男裝週期間的一件小事找到答案。

當時，Lisa作為LVMH旗下品牌Celine的全球代言人出席發佈現場，數千名粉絲聚集在秀場外，引發了不小的騷動。LVMH董事長兼CEO伯納德．阿爾諾也被驚動，忍不住出來看熱鬧，還高興地用手機拍照。在接受採訪時，他稱「BLACKPINK是一種全球性的成功。」

不管別人怎麼看，Lisa和她代表的K-POP，的確正逐漸被歐美主流文化所接納。

亞洲明星的終極渴望還是獲得歐美認可？

近年來，韓流一直在試圖打開全球市場，而K-POP是它的一把利劍。這種注重舞蹈和節奏的音樂形式，不需要聽懂歌詞，主打的就是一個氛圍，因此也沒甚麼語言壁壘，更容易打入歐美圈。

BLACKPINK的出現，對K-POP進一步「闖美」有着里程碑式的意義。組合中Lisa是泰國人；Rosé出生於新西蘭，在澳洲長大；Jennie留學新西蘭。她們都有一定的國際背景。

YG也在致力於將她們推向世界。一方面，積極運營着海外社交平台YouTube、Twitter、Facebook等。另一方面，尋求各種機會與歐美歌手合作，比如和Lady Gaga共同推出歌曲《Sour Candy》。

2019年，BLACKPINK登上美國科切拉音樂節，與Ariana Grande等大咖同台，引起巨大反響，被視作進軍歐美市場的關鍵戰役。在這之後，BLACKPINK的韓流底色愈來愈受到稀釋。

數據顯示，在YouTube觀看BLACKPINK演出的用户，大多都來自韓國以外的地區，其中印度用户最多，墨西哥、美國也排在前列。她們每次發行的新專輯，出口到北美和歐洲地區的訂單量亦不容小覷。

在這樣的趨勢下，BLACKPINK的目標，早已不是做亞洲觀眾傳統印象中跳着整齊劃一舞蹈的女團，而是要成為真正的國際巨星。就像韓媒分析的：「當韓國本土的消費規模縮小，K-POP市場會傾向於迎合海外消費者的喜好。」在Lisa加入瘋馬秀之前，BLACKPINK的另一成員Jennie就因出演美劇《偶像漩渦》時有穿着暴露、尺度大開的舞蹈，引發了許多中韓粉絲的不滿。

這些爭議的背後，是她們的個人選擇，也能看到韓流的野心。而在這條勇闖歐美的道路上，或許總有一些必然要付出的代價。

Lisa不時於社交平台分享自己生活及演出的花絮：（按圖了解）