BLACKPINK演唱會Lisa台上突暫停演出「掛住玩Switch」過程全被拍
撰文：TVBS新聞網
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南韓人氣女團BLACKPINK泰籍成員Lisa擁有精緻的五官加上超強的舞蹈實力，獲得不少粉絲喜愛。在演出時，成員們與粉絲們的互動每每都會變成熱議話題。在11日的澳洲演唱會上，就發生了一段小插曲，有粉絲遞給Lisa任天堂Switch遊戲機，成功吸引她的注意，玩遊戲機的影片也被網友上傳到網路，引起粉絲熱烈討論。
在11日的演唱會上，有粉絲捕捉到了Lisa大玩Switch的畫面，影片中可以看到他寫著「把我的任天堂遊戲機拿給Lisa，讓她幫我破關」，當時台上正在演唱安可曲〈As If It's Your Last〉時，這名網友高舉起自己的Switch，希望Lisa能看到自己。
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最後，是站在一旁的Rosé看到後提醒Lisa，Lisa主動向粉絲拿了Switch，看了一眼螢幕便立刻把咪高峰夾到腋下玩了起來。有趣的是，Lisa 一度玩到忘我，直接蹲在粉絲前方專注的玩遊戲，因太認真玩遊戲，還忘了唱歌。經Rosé提醒，她才站起來邊拿著咪高峰跳舞，也因此錯過了她的Part「BLACKPINK In Your Area」，可愛的畫面全程被粉絲記錄下來。
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事實上，BLACKPINK的行程相當的緊湊，自去年馬不停蹄的到世界各處開演唱會。不過，Jennie昨11日因身體不適，在澳洲演唱會開始不久後，便返回後台休息，Jisoo則是在6月初確診缺席6月3日及4日的日本大阪演出，緊湊行程加上成員身體出狀況，讓粉絲都非常擔心。
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