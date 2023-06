BLACKPINK演唱會Lisa台上突暫停演出「掛住玩Switch」過程全被拍

南韓人氣女團BLACKPINK泰籍成員Lisa擁有精緻的五官加上超強的舞蹈實力,獲得不少粉絲喜愛。在演出時,成員們與粉絲們的互動每每都會變成熱議話題。在11日的澳洲演唱會上,就發生了一段小插曲,有粉絲遞給Lisa任天堂Switch遊戲機,成功吸引她的注意,玩遊戲機的影片也被網友上傳到網路,引起粉絲熱烈討論。



在11日的演唱會上,有粉絲捕捉到了Lisa大玩Switch的畫面,影片中可以看到他寫著「把我的任天堂遊戲機拿給Lisa,讓她幫我破關」,當時台上正在演唱安可曲〈As If It's Your Last〉時,這名網友高舉起自己的Switch,希望Lisa能看到自己。

最後,是站在一旁的Rosé看到後提醒Lisa,Lisa主動向粉絲拿了Switch,看了一眼螢幕便立刻把咪高峰夾到腋下玩了起來。有趣的是,Lisa 一度玩到忘我,直接蹲在粉絲前方專注的玩遊戲,因太認真玩遊戲,還忘了唱歌。經Rosé提醒,她才站起來邊拿著咪高峰跳舞,也因此錯過了她的Part「BLACKPINK In Your Area」,可愛的畫面全程被粉絲記錄下來。

事實上,BLACKPINK的行程相當的緊湊,自去年馬不停蹄的到世界各處開演唱會。不過,Jennie昨11日因身體不適,在澳洲演唱會開始不久後,便返回後台休息,Jisoo則是在6月初確診缺席6月3日及4日的日本大阪演出,緊湊行程加上成員身體出狀況,讓粉絲都非常擔心。

【本文獲「TVBS」授權轉載。】