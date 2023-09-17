羽生結弦新婚妻身份疑曝光　日媒：知名美女小提琴家＋比他大8歲

日本花滑王子羽生結弦8月宣布閃婚，但新婚對象始終未曝光。



經過1個多月後，日媒16日曝光對象身份，稱是36歲的前日本代表小提琴手之一，幾年前還以小提琴手身份與羽生結弦合演過，結婚後便「回歸」家庭。

日本著名娛樂周刊《周刊女性》16日爆料，經過在羽生住所外蹲點近一個月後，終於拍到女方本人的面貌，並稱對象是比羽生年長8歲的知名美女小提琴家。

外界猜「傳說中的妻子」是末延麻裕子 4歲學小提琴 與花式溜冰界關係密切 點圖放大瀏覽末延麻裕子照片：

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報道指女方與經紀公司簽過合約，但在婚後已徹底引退演藝圈，目前是非公眾人物，相關的照片資料也都被打上厚厚的馬賽克，僅看得出模糊的外型輪廓。

不過報道文中的身份對象指涉又相當明顯，包括女方曾簽約演藝經紀公司、發行過CD，也時常登上音樂類電視節目，並且有多次和音樂人之間的合作經驗。4歲開始練小提琴、從小便參加各種比賽得獎，與花式溜冰界的合作相當密切，出身於西日本。

儘管報道中將指涉的對象照片打上厚厚的馬賽克，但依據其詳列的身份經歷以及演藝關係，仍讓外界很快找到「傳說中的妻子」，便是末延麻裕子，文中打上厚碼的照片，正式末延麻裕子在前經紀公司官網上的照片，現已被刪除。

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末延麻裕子是日本知名小提琴家之一，不只有才華還有外表，集結了成為明星的要素，據指她與羽生結弦是在2019年的一場大型花滑表演秀上開始變得親密。

該報道一出很快在網上掀起轟動，不過也有微博網友指出，《周刊女性》雜誌爆料有多次亂傳、被打臉的紀錄，也有網友表示羽生從來就不愛分享個人生活，請大家放過他一馬。對於周刊「曝光」妻子身份，目前羽生本人也未親自回應。

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