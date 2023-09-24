韓國SEVENTEEN宣傳片用長城當背景　中國網民批不尊重　公司道歉

韓國知名男團SEVENTEEN將推出新專輯，9月23日透過社交網站發布預告片，但因其中一個版本的預告片以中國萬里長城圖片為背景，並配上洋甘菊花笑臉圖案，引來中國內地網民批評不尊重。SEVENTEEN所屬公司同日晚上刪除影片，並發表道歉聲明。



SEVENTEEN為宣傳新專輯，製作多個以不同城市為背景的預告片，例如以東京人來人往街頭或巴黎鐵塔為背景的預告片，不過以萬里長城為背景的北京版本預告片意外在中國網絡上引起熱烈討論。

↓東京與北京版本預告片↓

在中國社交網站微博，有網民指長城在中國人眼裏是很莊重很嚴肅的名勝古蹟，用在商業娛樂裏面會讓人覺得不合適不舒服，又有網民認為在萬里長城圖片配上洋甘菊花笑臉圖案是問題所在，「這不是瘋了嗎…… 你給長城這麼厚重的文化遺產加一堆洋甘菊笑臉。」

另有網民指日本、韓國版本是用商業街為背景，到了中國版本則是長城，對此不滿。

SEVENTEEN所屬公司PLEDIS娛樂23日晚上發表聲明指，公司23日下午公開專輯宣傳預告影片中的北京版本，影片以象徵中國的代表性的文化遺產萬里長城為背景，並製作了洋甘菊漂浮的圖案內容。

公司指，影片公開後，廣大粉絲指出公司對於萬里長城的文化性理解錯誤及對文化尊重的意識缺失，公司稱影片已刪除處理，並對給粉絲們帶來不便致以深刻歉意，日後將更加謹慎。

PLEDIS娛樂的道歉事件在韓國網絡也引發議論，不少韓國網民認為公司不應該道歉，有網民指「這至於道歉嗎」、「公司怎麼這麼喜歡看中國的臉色啊」，又有人指「刪除影片，以後不要再給他們福利了。」