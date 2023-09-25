普京強人成長記：90年代靦腆男影片出土　搔頭摸鼻笑容難得一見

英媒9月24日稱，芬媒公開還是只是聖彼得堡一名官員的普京（Vladimir Putin）1990年代初到訪芬蘭時拍攝的影片。



他被拍得與人打乒乓球、釣魚、擲飛鏢以及一同進餐的情形。他表現低調收歛，但也有靦腆微笑以及享受美食時真情流露的樣子。這與他後來富有男子氣概的猛男形象相去甚遠。

《衛報》9月24日稱，芬蘭廣播公司（YLE）透過匿名消息人士取得這些影片，它們是1990年代初期的一個5月1日勞動節期間，在芬蘭一個莊園拍攝。

當時普京年約40歲，已非蘇聯國家安全委員會（KGB）成員，當時擔任聖彼得堡市長索布恰克（Anatoly Sobchak）的幕僚。

從影片中可見，普京的頭髮比現在長，他身穿90年代流行的運動服裝。YLE引述消息人士表示，普京在旅程期間很少說話。

他問了一個問題，就是如150萬俄羅斯人越境進入芬蘭，會發生什麼事。那時俄羅斯人正面對食品與基本物資嚴重短缺的問題。

▼普京90年代影片

影片顯示，普京陪同索布恰克打乒乓球，普京有微笑，又多次搔頭。

另一段影片是眾人一起吃午餐，普京用力咀嚼食物。他以市場經濟開玩笑。此外普京瞥見有鏡頭在拍攝自己，眼神會移開。

在如今泰山崩於前而色不變的普京身上，人們已無法在公開場合見到他的這一面。