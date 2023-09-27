杭州亞運｜日本「排球混血男神」狂吸粉　身高193cm激似橫濱流星

日本男子排球26日在杭州亞運銅牌戰中以3比1拿下卡達，取得銅牌佳績。



而除了出色的球技外，此次日本代表隊的一名選手更因為激似男星橫濱流星的混血神顏與193厘米的高挑身材，引起排球迷的狂熱，就連平時不關注排球的網友也被他的高顏值吸引。

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根據日媒報道，由於此次杭州亞運會的備戰時間與巴黎奧運重疊，因此使大量年輕選手有機會入選日本男子代表隊，出戰亞運。其中也包含目前就讀於法政大學的19歲高橋慶帆。

出生於2003年10月13日的高橋慶帆，父親是伊朗人，母親是日本人，擁有混血濃顏的他身高高達193厘米，最高打點350厘米、攔網高度325厘米。

此次出戰亞運則是他首次入選排球三大賽代表隊（世界排球錦標賽、世界盃排球賽、奧林匹克運動會排球比賽）。

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高橋慶帆在銅牌戰靠着優秀的爆發力取得分數，而在賽後，「日本男排31號球員」更是瞬間在網路上爆紅。網友們紛紛讚賞他不只實力優秀，連長相也「驚為天人」。

大量網友更直言，高橋慶帆神似日本男演員橫濱流星，此外還有人認為他長得像生田斗真、松坂桃李或是尊尼偶像團體Snow Man成員Raul。

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