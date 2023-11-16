韋伯望遠鏡奇特發現　系外行星落「沙雨」　雲層由矽酸鹽組成

美國太空總署（NASA）最近利用韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）發現，一顆遙遠的行星會出現奇特的天文現象——「沙雨」。

該個行星名為「Wasp-107b」，於2017年首次被發現，位處室女座約212光年遠，擁有如海王星的質量，幾乎木星的大小，備受天文學界關注，外號為「棉花糖」。

天文學家透過分析「Wasp-107b」星光波長，計算它的組成元素，結果發現行星擁有水氣和二氧化硫 （Sulfur dioxide），以及其雲層是由矽酸鹽（岩石成份）構成。矽酸鹽在「Wasp-107b」會以氣態和固態方式產生類似地球水循環的大氣系統，例如在較低的大氣層，溫度較高（約攝氏1000度），矽酸鹽便會蒸發到更高的區域，冷卻成微細的沙粒，組成「沙雲」。「沙雲」累積一定密度後，便會降雨，形成「沙雨」。

研究的第一作者、天文學教授德奇（Leen Decin）指出，現在學界對「Wasp-107b」的認識都是建基於地球的知識，形容理解仍是「非常狹隘」。不過，她亦提到像「Wasp-107b」這樣具有地球大小的岩石行星，通常很難被觀測得到，因其大氣層多數較薄，密度較高，表示今次「Wasp-107b」的觀測成果令人振奮。

研究已刊登在《自然》（Nature）學術期刊。