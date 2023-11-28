英國王室記者出新書　稱凱特冷待梅根

英國王室記者斯科比（Omid Scobie）的新書《Endgame》最近在澳洲推出，內容針對威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales），指她冷待梅根（Meghan Markle），而且無意與對方成為朋友。



英國《每日郵報》11月27日報道，斯科比在《Endgame》提到，凱特和梅根自2019年之後就沒有交談，而且每次凱特聽到對方的名字都「感到心寒」。

他聲稱梅根在王室的日子顯得孤獨和孤單，並希望凱特可以鼓勵自己，以為大家曾是局外人就可以互相扶持，當中包括她在懷孕時面對情緒問題。不過斯科比指出，凱特無興趣與梅根建立關係，而且就像討厭一個人般冷漠。

斯科比又談到，凱特推動關注精神健康，卻對梅根的求助視若無睹，完全與外界眼中的凱特平易近人的形象不符。而在哈里王子（Prince Harry）和梅根卸下王室高層職務後，凱特就像進化成「2.0」版本，變得更加親切。

對於有關指控，曾與斯科比合作的資深王室記者喬布森（Robert Jobson）批評對方攻擊凱特的內容毫無根據，更是對她的人格謀殺。喬布森表示，自己認識的哈里不是刻薄的人和叛徒，而且知道凱特是非常溫柔的人。

喬布森認為，整件事只有斯科比成為贏家，並安在家中準備「數銀紙」。另一名王室專家菲茨威廉（Richard Fitzwiliam）亦指，斯科比一直都是「博出位」。