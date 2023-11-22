BLACKPINK罕有「合體」現身英國王室國宴　獲查理斯大讚感驚喜

韓國天團BLACKPINK與經紀公司YG娛樂續約事宜正持續蔓延，Jisoo、Jennie、Rosé及Lisa等4名成員自9月中的巡迴演唱會落幕後，至今已2個多月沒有同框活動。



英國當地時間21日，英王查理斯三世（King Charles III，又譯作查爾斯）於白金漢宮舉辦國宴，除韓國總統尹錫悅夫婦參與，4位團員也久違合體出席，驚人消息瞬間引爆論壇。

獲英王親口表揚一刻 4人搞怪互望神情被拍下（點圖放大瀏覽）：

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據英國廣播公司（BBC）報道，韓國總統尹錫悅在21日展開國是訪問，晚間則與英王查理斯三世在白金漢宮享用國宴。

當晚全場座無虛席，包含王后、威廉王子（Prince William）、凱特王妃

（Kate Middleton）及首相辛偉誠（Rishi Sunak）全都出席，備受禮遇。

驚喜的是，BLACKPINK也在宴會的貴賓名單中，只見4人皆以長禮服盛裝亮相，在每個行經的長廊間，留下仙氣般的迷人香氣。

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在國宴中，英王查理斯三世特別提到BLACKPINK和BTS兩大天團的名字，大讚韓國文化「具有令人著迷的非凡能力」，還讚揚「BLACKPINK的Jennie、Jisoo、Lisa、Rosé，她們向世界各地傳達有關環境和永續發展的理念，看到韓國年輕一代致力於這一事業，特別鼓舞人心」。

而韓國總統尹錫悅也順勢宣揚說，「如果英國有披頭四（Beatles）、皇后合唱團（Queen）、哈利波特、碧咸的右腳，那麼韓國就有BTS、BLACKPINK、魷魚遊戲、孫興慜的右腳」。

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BLACKPINK此次有幸踏入英國白宮，始終藏不住心中激動的心情，尤其當英王及韓國總統尹錫悅在演說表彰她們時，坐在底下的四人都忍不住互看彼此，露出心滿意足的笑顏。

而事情傳開後，瞬間燒上微博熱搜，粉絲們都欣喜直呼「特別特別讓粉絲驕傲的」、「美都能給粉絲帶來驚喜」、「太太太太優秀了吧」。

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