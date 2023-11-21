哈里梅根欲破冰與王室過聖誕？內部人士：若他們來　有2人恐缺席

英國哈里王子（Prince Harry）夫婦跟王室的關係仍然緊張，據英媒11月19日報道，兩人有意與王室家人一起過聖誕，但尚未收到邀請，英媒最新21日引述王室內部人士指，哈里與其妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）不會受到歡迎，更指若兩人出席，威廉王子（Prince William）及其妻子凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）恐會缺席。



《電訊報》、《泰晤士報》等英媒19日均引述接近哈里夫婦的消息人士報道，哈里梅根會「開心地接受」來自王室的聖誕聚會邀請，只是尚未收到來自英王查理斯三世（King Charles III）的邀約。

英國王室成員傳統會一起聚在桑德靈厄姆莊園（Sandringham House）過聖誕。

哈里方面拋出橄欖枝，不過《每日郵報》21日引述來自白金漢宮內部的消息人士稱，王室不大可能歡迎哈里梅根夫婦，消息人士稱「這是太奇怪了，他們之前行為如此惡劣，要求家人道歉與承認『有罪』，我想補充一下這是毫無效果，現在他們卻建議重新回到過去，讓以前的事就這樣過去，想要有人願意去邀請他們。」

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消息人士指，任何邀請都可能不會受到其他高級王室成員的歡迎，其中包括威廉王子，消息人士更認為若哈里夫婦出席的話，威廉王子與妻子凱特可能就會缺席，他形容威廉與哈里的關係「已不存在」。

哈里、梅根近年與英國王室關係愈見不佳，哈里王子2023年1月更出版回憶錄

《Spare》（暫譯：備胎）詳細披露同王室各種秘聞，包括他與威廉之間的爭拗衝突、梅根與凱特之間的不和等，引起爭議。

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