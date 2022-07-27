《怪奇物語》顛倒世界入口？機師大西洋驚見雲層透現「神秘紅光」

一名自稱機師的網友表示，近日在大西洋上空，拍攝到前所未見的景象，並將當時的照片分享到論壇上，照片中可以看到詭異的鮮紅色燈光，從雲層中穿透而出。詭異的畫面也引發網友熱烈討論，直呼「根本是異世界入口」。



《每日郵報》報道，一名機師在論壇Reddit表示，22日飛越大西洋上空時，目睹一個前所未見的詭異景象，從他提供的圖片中，可以看到在白色雲層下，出現鮮紅色的燈光。

這也引發大批網友推測「大概是怪獸要出來了」、「天氣太熱，海面都起火了」、「是異世界的入口」、「這八成能通往《怪奇物語》（Stranger Things）的顛倒世界（The Upside Down）」。

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有網友則指出，應該是漁船在使用大面積的紅色LED燈，吸引秋刀魚群。據了解，秋刀魚會受到紅光吸引，因此漁船捕魚時，往往會在週邊使用上百個巨大LED燈來吸引秋刀魚。

這種捕魚方式較常出現在太平洋，但加拿大聖勞倫斯灣（Gulf of Saint Lawrence）到百慕達等大西洋海域也有秋刀魚現蹤。報道指出，從圖片中的光量來看，若真的是漁船散發的光，使用的應該是高強度氣體放電燈（HID），而非LED燈。

由於該飛行員保持匿名，未透露他在多低的位置飛行，也沒有表明他是在大西洋的哪一處，看到這個神祕的景象，因此目前仍無法判斷這是否為漁船散發的燈光。

Video footage of a mysterious red glow over the Atlantic Ocean pic.twitter.com/jHTtnLUlRm — MONEYWAY (@skylawhylaa) July 20, 2022

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