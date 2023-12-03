韓國一房間發現男屍 家屬確認身分結案 死者廿年後「復活」
撰文：ETtoday
出版：更新：
韓國發生一宗烏龍事件，一名20年前被登記死亡的男性「死而復生」，原來當年的死者另有其人，警方現已重啟調查。
綜合MBC等韓媒，2003年5月，警方獲報議政府市某連棟住宅地下室的一間小套房傳出惡臭，發現一名男子輕生後陳屍屋內，現場沒有從外部入侵的痕跡或他殺跡象，推測死者為套房租客，經家屬指認後確認身分，以單純的死亡事件結案。
然而，一名露宿在議政府市一代的57歲男性今年搭乘大眾交通工具時，在地方自治團體的盤問之下說出自己的身分，竟然就是20年前因輕生被登記死亡的死者，而他本人也是這時才知情。
相關文章：瘋傳烏克蘭「死人復活」自行打開屍袋影片 背後真相終曝光（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+5
他原先因程序太過複雜放棄更正資料，後來才在福利機構的協助下提出更正居民登記許可訴訟，並於今年1月獲得法院批准，隔了20年終於「起死回生」。
相關文章：厄瓜多爾婦女被醫生宣告死亡 葬禮前突於棺材「復活」（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+9
警方6月接獲行政安全部通知，目前正重新追查當年發現的男屍身分。相關人士說明，「遺體被火化後僅剩下照片，因此有許多困難之處，但為確認死者身分將竭盡全力」，另外也預計在12月底前傳喚被誤認死亡的男性，調查他過去這段期間以來的行蹤。
泰國男疑遭哈馬斯殺害 屍首一直未見 個半月後死而復生印度男被誤認已逝世 遭冷藏20小時後「死而復生」眼眨眨印度「男屍」喪禮上突然死而復生 喝水後再度死亡火葬場職員到院收屍 一摸發現老婦尚有體溫 困屍袋2hrs監生焗死印度「綁架新郎」案頻生 綁匪當眾擄走男教師 用槍指頭逼娶女兒南非「美人魚」尾鰭卡石縫 千鈞一髮極速脫衣成功保命｜有片
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】