厄瓜多爾婦女被醫生宣告死亡 葬禮前突於棺材「復活」｜有片
撰文：聯合新聞網
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厄瓜多爾76歲婦女蒙托亞（Bella Montoya）上週被醫院宣告死亡，未料兩天後在自己的葬禮前「起死回生」，在敞開的棺材內大力呼吸。
蒙托亞的兒子表示，蒙托亞上週在一家醫院被一名醫生宣告死亡，9日葬禮前、在被放進棺材5小時後，被準備幫她換衣服的親戚發現試圖用力呼吸。
失去呼吸和心臟功能被宣告死亡 葬禮前竟「起死回生」眾人看呆（點擊放大瀏覽）：
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蒙托亞已回到醫院治療，厄瓜多爾衞生部已成立委員會調查該事件。並發布聲明說，該名婦女當時心肺呼吸驟停，即失去呼吸和心臟功能，並對心肺復甦術沒有反應，因此值班醫生宣告她死亡。
根據社交媒體上流傳的一段影片顯示，蒙托亞躺在一口敞開的棺材內，呼吸急促，附近圍繞幾個人。醫護人員隨後抵達並觀察她的情況，接着將她抬上擔架並送上救護車。
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