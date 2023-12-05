意大利21歲「最靚仔男模」突宣布退出娛樂圈　新工作令人意想不到

意大利一名曾經獲得「最帥男人」頭銜的模特兒因為宗教信仰，毅然決定辭去演藝圈的工作，成為一名牧師。



他表示，自己已經進入佛羅倫斯一間神學院進修，未來會以不同方式生活，並將生活熱情奉獻給上帝。

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根據《每日郵報》報道，21歲的桑蒂尼（Edoardo Santini）2019年在由時尚集團ABE所舉辦的「意大利最帥男子」選美比賽中，拔得頭籌，當時他年僅17歲。

為了進入演藝圈，他努力學習演技與舞蹈，並成為一名模特兒。

桑蒂尼2日卻在社交媒體上表示，為了自己的信仰，他將放棄演藝圈的工作。

他寫道：「在這個21歲的年紀，我找到自己的志向，也就是成為一名牧師，如果上帝允許的話。」他說，自己已經進入佛羅倫斯的一間神學院進修。

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桑蒂尼直言：「我已經決定放棄模特兒的工作、表演以及舞蹈，但我不會放棄所有的熱情，並將以不同方式生活，把這些熱情奉獻給上帝。」

他向粉絲解釋道：「我父親21歲時決定與我的母親結婚，因為她懷孕了，而我的母親在21歲時成為媽媽。但我在21歲時，發現自己走上了成為牧師的道路。」

他說：「在過去的幾年內，我遇到了一些人，他們告訴我什麼是『教會』，並給我力量，讓我去研究這個問題。其實我從小就對此充滿好奇，但是各式各樣的恐懼卻阻止我更深入地研究它，而我終於在去年邁出了第一步。」

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現在的桑蒂尼和2名牧師住在一起，他更稱之為「一生中最美好的經歷」。

去年年底他申請加入預備課程，也就是進入神學院前一年的必備修習，而如今的他也開始學習神學。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】