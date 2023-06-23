TikTok 酒店地獄廚神｜只去台灣日本旅行的人，未必知道酒店可以有幾污穢，最近英國Daily Mail就介紹了一位TikTok狂人「Barfly」，他長期租酒店住，頻道主題就是教人用酒店浴室煮食，雖然手法令人拍爛手掌，但亦有人覺得害慘了酒店的清潔員工，而且Barfly為求呃view數，玩到馬桶煮食，實在很不合衛生。



廁所當廚房｜洗手盤醃肉

記者聽人提過，有人會直接用酒店房的電熱水壺煮公仔麵，甚至將真空包裝的原隻雞放入水壺內煮。雖然聽落好好味，但實在很不衛生，如酒店沒有好好清理，下一手住客認真慘，搞到我幾年都不敢用酒店電熱水壺。但以上種種，比起滿面鬍鬚的Barfly比真的小巫見大巫，他的手法跟外表一樣法粗略又crazy，首先他無視細菌，直接用廁所洗面盤洗肉，又用雲石檯面做砧板調味扠肉丸！要出動阿SA張史前MEME圖：我想嘔呀！

無視細菌，直接用廁所洗面盤洗肉

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又要出動這張史前阿SA MEME圖：我想嘔呀！

他將人家酒店房內的電水壺發熱線底座改裝成360度旋轉烤架，烤原隻燒雞，雞油一滴一滴掉落他土法改裝、看來就快斷的電線上，睇畫面都覺得很「惹味」。

電水壺發熱線底座改裝成360度旋轉烤架，烤原隻燒雞

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Barfly最喜歡用酒店房的小電器煮食，用熨斗煎肉已是「碎料」，但記者覺得最可怕是他竟然將通了電的插頭掉在洗手盤內，小心電死呀！

用熨斗煎肉已是「碎料」

他最多人收看的短片是以Hair Dryer 吹風筒烤肉排，但全個過程足足開了4小時風筒，既浪費電力，亦都有過熱起火的危險。

以Hair Dryer 吹風筒烤肉排，但全個過程足足開了4小時風筒，既浪費電力，亦都有過熱起火的危險。

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萬年未洗馬桶水箱慢索牛扒

而最引人非議的，是Barfly直接將慢煮棒插入沒有清洗過的千年抽水馬桶水箱，再掉真空包裝鮮牛扒入去慢煮，雖然理論上細菌不會沾到食材，但看到他親自親吃，吃得食指大動，總覺得很噁心。不知各位網友，如果Barfly請你吃慢煮牛扒，你敢不敢吃？

Barfly直接將慢煮棒插入沒有清洗過的千年抽水馬桶水箱煮牛扒。

Barfly的做法誇張得啖笑，但想一想不少港人住劏房已被迫接受開放式「廚廁合一」，一邊聞馬桶味一邊煮飯，真的令人喊住笑！如果你也是被迫「廚廁合一」的人，要留意了：1）蓋上馬桶蓋才沖廁、2）一定要清潔好煮食工具、3）食物要徹底煮熟才好食用、4）想入急症室可試試在廁所雲石檯面切魚生。



香港劏房問題嚴重，不少劏房戶日常更需在「廚廁合一」的空間煮食。

原文：Daily Mail