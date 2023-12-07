麥當勞新概念餐廳CosMc's將揭幕　菜單曝光　假想敵是Starbucks？

美國麥當勞（McDonald's）新概念餐廳「CosMc's」的第一間門市即本月在伊利諾伊州開幕。



依據6日最新曝光的菜單，這間餐廳將主打飲料，包括冰茶、咖啡、冰沙、水果能量飲料等，也會推出三明治系列與簡單小點。

外媒形容，CosMc's菜單結構與星巴克（Starbucks）類似，未來可能成為星巴克的競爭對手。

迷你薯餅、辣Queso漢堡 點圖放大看看CosMc's的菜單：

+ 15

綜合商業內幕、CNBC等報道，CosMc's將是麥當勞60多年以來在美國推出的首間新概念餐廳。

菜單除了有麥當勞經典的McMuffin與麥旋風，也推出新產品，像是辣味乳酪三明治、薯餅小點等，還有藍莓檸檬餅乾聖代、焦糖布朗尼等甜點。

飲品的部分則有冰沙、冰茶、水果能量飲料與咖啡系列等。

【相關圖輯】麥當勞傳說中嘅「隱藏漢堡」！外國網友成功點到 豐富過巨無霸（點圖放大瀏覽）：

+ 15

麥當勞把CosMc's定位成可以快速方便買到提神的零食與飲料的地方，預計餐廳空間小於一般的麥當勞門市，會有多條得來速車道。

另外，這間新概念餐廳的名字出自麥當勞1980年代至1990年代的吉祥物「CosMc」。

麥當勞計劃在2024年年底之前，開設10間CosMc's試點門市，包括伊利諾伊州1間、德州9間，接着花費1年進行數據分析，決定是否擴大經營。

【同場加映】瘋傳「上午10點半唔好去麥當勞」 前廚師大爆內幕：特別易出問題（點圖放大瀏覽）：

+ 41

一旦取得成功，CosMc's將展店至全球各國。

顧問公司GlobalData專家桑德斯（Neil Saunders）透露，新概念餐廳似乎瞄準更年輕的客群，鎖定TikTok世代，且菜單似乎受到星巴克啟發，因為星巴克季節性飲品經常在TikTok上竄紅，「星巴克絕對是它鎖定的連鎖店之一，CosMc's為麥當勞在飲料與速食市場提供更大的機會」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】