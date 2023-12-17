寒冷天氣｜羽絨怎穿最保暖？入面穿冷衫反變凍　實測這配搭最禦寒

受冬季季候風影響，天文台今（17日）清晨錄得最低氣溫降至11.4度，讓不少民眾再次出動人手一件的羽絨外套禦寒。然而，日本節目發現，穿着羽絨外套時，內搭穿得越厚並不意味著越保暖，反而必須讓外套與貼身衣物搭配得宜才能達到保暖效果。



日本電視台此前在《這樣有什麼差別？》節目中，對不同衣物的禦寒效果進行實驗，讓幾位女生在羽絨外套裏，分別穿上薄襯衫和厚毛衣，待在室溫只有10度的房間裏30分鐘，然後再脫掉衣服用紅外線熱像儀觀察體溫變化。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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令人驚訝的是，觀測結果顯示，在羽絨外套裏穿上薄襯衫的女生，表面體溫竟比穿著毛衣的女生高出了0.5度，顯示在羽絨外套下穿著薄內搭的保暖效果更好，令不少人嘖嘖稱奇，也證明了內搭穿得越厚，並不意味著保暖效果越好。

專家在節目中解釋，這是因為羽絨裏的羽毛會形成空氣層，將自身體溫儲存起來，因此比起厚內搭，較薄的貼身衣物可以讓體温更好地被傳達，所以只要在羽絨外套內穿上薄薄一層緊貼肌膚的衣物，就能輕鬆禦寒又不厚重。

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此外，美聯社也曾邀請美國經營戶外用品店的專家史蒂夫（Steve Schreader）分享天冷時的穿衣秘訣，得知不論冬天多冷，他都認為「洋蔥式穿搭」是最好的禦寒方式，因為這種穿搭讓人產生溫暖又舒適的感覺。

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史蒂夫建議，上身可先用一件長袖內衣打底，緊貼肌膚的布料透氣且相對較輕，能避免過熱或出汗，接著在中間穿上刷毛套頭衫或是帽T，形成「第一道隔熱層」，防止體溫蒸發，保持身體的熱度直至核心，最後在外層穿件能夠擋風的外套，保持體溫不外散的氣囊，形成阻隔外界的屏障。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】