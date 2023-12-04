2023日本最可愛女高中生出爐　北海道少女奪冠　初中組冠軍同曝光

撰文：ETtoday
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日本「2023女高中生選美比賽」結果出爐，今年奪得冠軍的是來自北海道的米澤璃彩。

年僅16歲的她第一次參賽就奪冠，她也激動地表示：「一開始擅自報名讓媽媽很生氣，但最後獲得大獎也是托媽媽的福，真的很感謝。」

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第7屆日本「女高中生選美比賽」3日在東京舉行決賽，最終獲得大獎的是來自北海道的米澤璃彩，年僅16歲的她目前還是高一生，亞軍則由來自岡山縣的高二生林丹（りんたん）獲得。

根據規定，參賽者即便沒有任何參賽經驗也可以直接報名參加，而參賽者年齡為16到18歲之間的日本女高中生。

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今年共吸引4萬多人參賽。米澤璃彩奪冠後也激動表示：「一開始擅自報名讓媽媽很生氣，但最後獲得大獎也是托媽媽的福，真的很感謝。」

另外，同時舉行的「日本最可愛女初中生」則是由滋賀縣出身的13歲澪（みお）奪冠，亞軍則是14歲的東日本代表京香（きょうか）。

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