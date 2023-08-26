日本駐華大使館轉發「壽司郎排長龍相」：為理性香港消費者們點讚

撰文：成依華
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日本福島核廢水8月24日起排海，中國多次表達不滿，中日關係再趨緊張。日本駐華大使館8月26日在微博發布帖文，轉發香港壽司郎分店仍然大排長龍的新聞與照片，稱「為理性的香港消費者們點讚」。

日本駐華大使館26日在微博上傳一篇路透社新聞的截圖，新聞內容講述香港的壽司店外仍有長長人龍，部份壽司郎分店的輪候時間長達1小時。

大使館在帖文稱「為理性的香港消費者們點讚！禁止進口水產品的做法毫無科學依據，日本無法接受。希望中國消費者作出基於科學數據的冷靜反應。」

有內地網民對此留言稱「這是想趁還沒污染多吃點」、「你過一天再去看看」、「這是去退卡的嗎」、「240天後看他們還排隊嗎」，也有網民稱「挑撥離間吧」。

日方的核廢水排海計劃備受爭議，除了中國政府批評日方一意孤行、禁止日本水產品進口外，香港政府也宣布自8月24日起禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉等10個都或縣的水產品進口，以確保香港的食物安全和公眾健康。

日本駐華大使館8月25日在網站發聲明提醒在華日本民眾，不要大聲說日語，謹言慎行。

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