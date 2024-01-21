日本FamilyMart便利店「CP值超高」運動衫民眾瘋搶：很輕又保暖

日本全家便利商店販售的商品包羅萬象，深受民眾喜愛。他們日前與知名設計師合推時尚品牌，並於2023年12月推出長袖運動衫與長褲等商品，意外在社群媒體上獲得好評。不僅許多網友稱讚「CP值很高」，有幾間分店甚至已銷售一空。日本全家也透露，銷量超乎他們的預期。



《なとらぼ》報道，這次熱銷的衣款，是日本全家便利商店與設計師落合宏理共同開發的品牌Convenience Wear的商品之一。該品牌標榜「好材質、好技術、好設計」，過去推出過襪子、毛巾和T恤等商品。這次的商品分別為2990圓的運動衫（約158港元）、3990日圓的連帽運動衫（約210港元）和2990圓的長褲。材質使用重磅美國棉，不容易起毛，摸起來相當舒適。

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這款衣服開賣後，許多人在網上分享心得，表示「穿起來很舒適」、「CP值很高」、「衣服線條好看」、「很輕又保暖」，引發大批民眾爭相購買，許多分店的商品遭到搶光，甚至有網友抱怨「跑了5間店才買到」

日本全家便利商店受訪時表示，這款運動衫的銷量超乎預期，有些甚至分店已經售完，暫時沒有補貨的規劃。針對這次推出運動衫的原因，日本全家表示，運動衫是必備單品，跟便利商店的調性也很搭，今後也會持續開發類似商品。

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