築地逼爆！遊客竟多過場內市場搬遷前　人龍由壽司名店轉至它們！

位於東京都中央區的原築地市場搬遷至江東區的豐洲之後，築地場外市場的去向一度為人們所擔心。疫情下的入境限制措施放寬後，以訪日遊客為主，前來品嘗海鮮的人們連日來將這裏擠得水泄不通，甚至比場內市場搬遷前更加熱鬧。本文為您介紹名店的口味以及新推出的人氣商品。



文：川本大吾（時事通信社水產報道部部長、《報告文學：The築地》作者）

遊客數量超過疫情之前，築地名產熱賣

談到遊客人數，築地場外市場綜合問訊處「Plat築地」的工作人員有喜有憂，「到2022年秋天為止，有時候一天只來幾個人，最近每天都有3、400人，我們都要忙不過來了！」

疫情告一段落之後，以訪日外國遊客為主，客流逐漸恢復。Plat築地的工作人員介紹說：「疫情流行時想來卻來不了，現在遊客人數反彈，再加上SNS（社群媒體）的深入影響，熱議的門店前聚集的遊客比疫情前更多。」

有名店凌晨已現人龍 一碟吞拿魚腩刺身僅售500円（點圖了解更多）：

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問訊處前的煎蛋捲店「山長」連日來一直排長隊。山長店是1949年開業的老店，10幾年前發明了將煎蛋穿成串的「串玉」。因為遊客吃起來很方便，所以作為築地名產廣為人知。

從發售以來一直是一串100日圓的價格，但由於受到禽流感的影響，雞蛋的價格飆升，店家表示「賣得越好越賠錢」，今年開始已經上漲到150日圓。他們雖然做好了人氣下跌的心理準備，但「由於遊客激增，這種擔心已經飛到九霄雲外了」。店前排起的隊伍一天比一天長，據說現在每天都能賣掉2000串。

搬遷豐洲和疫情的雙重打擊

被稱作「場內」的原築地市場由於設施老舊，做出搬遷至豐洲的決定之後，築地場外市場一邊對外宣稱「場外市場不會搬遷」，一邊繼續營業。

原築地市場的前身、日本橋魚河岸在關東大地震（1923年）中受到毀滅性的打擊，後來在築地的海軍用地開始臨時營業。1935年（昭和10年）增加了蔬果部後，在東京都中央批發市場築地本場正式營業。東北側曾是築地本願寺的墓地，這裏也因為地震的影響而搬遷，因此在其舊址上，水產商、烹調用具店以及為市場相關人員提供的飲食店鱗次櫛比。也就是說，築地場外市場是一條自然形成的商店街。

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與需要入場許可證的場內市場不同，因為是商店街，任何人都可以自由地來此購物。這裏不僅集中了全日本新鮮的魚貝類，還能買到專家使用的烹調用具和乾貨，所以也深受普通遊客的愛戴。特別是在年末，為了準備過新年的物品，這裏更是擁擠不堪。從上世紀80年代開始，隨著「壽司熱」的興起，築地的名字在世界範圍內傳播開來，國外遊客也蜂擁而至。

場內市場在2018年10月搬遷至豐洲。當然人們會擔心「這裏是否會失去活力」，但商店街確實開展宣傳活動，而且為了讓中央區繼續保持繁榮，還開設了商業設施「築地魚河岸」，有豐洲市場的中間商等大約60家店鋪入住。想買高級魚或時令魚貝類的普通顧客自不必說，專業廚師也經常來此購物，因為這裏「比豐洲還近，很方便」。另外，很多外國遊客在銀座觀光和觀看歌舞伎座表演等行程中也安排了到訪此處，他們也為這裏保持繁榮做出了貢獻。

但是，由於疫情的影響，遊客銳減。這裏的店鋪被迫縮短營業時間，有的只有週末營業，近500家店鋪的營業額無一不大幅下降。據NPO法人築地美食街建設協議會介紹，也有不少店鋪被迫停業。

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場外市場到訪者不斷增加，飯團店前也排起長龍

築地場外市場重現生機是在去年秋天入境政策放寬之後。日圓貶值也起到推波助瀾的作用，以翹首等待赴日機會的回頭客為主，人們根據在SNS上獲得的資訊，一個接一個地尋訪喜歡的店鋪。市場在年末掛出了「客滿致謝」的牌子，原築地市場搬遷前的繁華景象重現。場外市場相關人員都放下心來。

往年原築地市場和豐洲市場的新年首次拍賣結束後不久，場外市場的擁擠人流暫時會出現緩解的跡象，但今年則呈現出完全相反的趨勢。遊客反而逐漸持續增加，進入4月之後，比場內市場搬遷之前更加擁擠了。

像山長這樣的老人氣店也呈現出空前的盛況。門跡街上以牛雜丼為招牌的「狐狸屋」，以及拉麵名店「若葉」等，以前幾乎都是市場相關人員和周邊的公司上班族前來就餐，但現在外國遊客明顯增多了。這恐怕也是SNS口口相傳帶來的推廣效果吧。

波除街的飯團店「丸豐」也是從早上開始就擠滿了附近公司的上班族，遊客也開始排隊，等上半小時是司空見慣的事。塞滿餡料的大號飯團有40多種，最受歡迎的是肉質肥美的「三文魚腩飯團」。作為超商裏的必備飯團，三文魚腩飯團在訪日遊客中收穫了很多擁躉者，據說飯團一天能賣1000個，鐵火卷（吞拿魚卷）之類的海帶壽司卷也能賣出300個。

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一枚500日圓硬幣即可買到高級魚貝類刺身

在吸引遊客方面，少量生魚片和海鮮雙拼丼的提供起到了不小的作用。場外市場裏的中間商等加盟店原本是以專家為售賣對象的，但由於疫情的影響，餐廳的訂單銳減，於是他們比以往更專注於為普通消費者提供服務。最近日本遊的人氣也很高漲，受此影響，越來越多的店鋪開始為遊客提供輕鬆品嘗食品的服務。

齊藤水產店每天都會陳列黑鮪、赤鮭、紅金眼鯛、海膽、毛蟹等高級魚貝類，他們經營面向壽司店和餐廳的「上等鮮魚」，絕對是以專業餐廳為對象的店。最近，這家店裏一股腦地擺上了好多種面向普通顧客的魚貝類生魚片小碟，在店前就可以蘸點醬油和芥末品嘗，來訪的遊客絡繹不絕。

齊藤水產的社長說：「好容易來到日本，希望讓大家一點點地品嘗日本產的美味海鮮。」也有一碟500日圓的特惠品，可以品嘗到黑鮪、真鯛、間八（高體鰤）生魚片，外國遊客一邊與同伴分享，一邊盡情品嘗著多種海鮮。

在築地魚河岸，小份海鮮丼也非常受歡迎。一家名為「AEYA」的海鮮店在豐洲經營自己挑選的魚類，除了銷售500日圓一碟、盛滿高級魚貝的壽司和生魚片之外，週末還會提供高級海鮮雙拼丼。除黑鮪、海膽、真鯛之外，煮星鰻和小鰭這些江戶前壽司的材料也放在醋飯上製成壽司，絲毫不遜於高級壽司店的菜品，吸引著不少日本國內的回頭客。

水果也有助於提高人氣，打造邊走邊吃的街區

築地場外市場的魅力不僅僅在於海鮮。日本的蔬果在國外的人氣也急速上升。新年過後，在築地場外市場，來購買應季草莓套盒的外國人引人注目。「在築地買水果？」聽起來可能會感到納悶，其實老築地市場和豐洲市場都設置了蔬果部，匯集了來自全國的新鮮蔬菜和水果。

山莊商店從豐洲採購草莓，4月中旬推出了佐賀縣唐津產的品牌草莓「雪兔」。草莓呈白色，仿佛塗上了一層煉乳，酸度適中，香味濃郁，在外國遊客中也很暢銷。為了讓顧客能當場品嘗，這家店還擺出分成小份的草莓以及切開的哈密瓜，很受歡迎。

另外，在齊藤水產近旁的西京醬醃魚店和魚肉熟食專賣店「味之濱藤築地本店」還能吃到炸魚糕（薩摩炸魚餅），也是超有人氣。其中放了足量玉米粒的「炸玉米」頗受好評，經常能看到人們單手拿著手機，一邊拍照一邊享用的情景。精肉店「富士火腿商會」提供當場燒烤的黑毛和牛。店員稱，「一整天都煙火不斷呢」，可見顧客的訂單每天都紛至沓來。

以前購物和就餐的店是更明確地區分開的，遊客一般是先逛店尋找食材和禮物，然後再去吃壽司或海鮮丼。但經過疫情，這裏逐漸變成了能夠「慢慢品嘗美食」的街市。把生魚片和熟食當小吃，用飯團和海鮮丼填飽肚子，最後來份「串玉」或水果，是否也算充分領略築地場外市場的魅力了呢？

場外市場呈現出前所未有的繁榮景象，NPO法人築地美食街建設協議會的負責人表示：「關於擁擠的道路以及垃圾問題等，我們會與相關機構探討對策，力圖讓遊客安心而且心情愉快地享受築地的樂趣。」

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