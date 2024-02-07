澳洲將立法保障雇員　工餘時間可無視上司無理電話訊息

澳洲將立法保障全國雇員，容許他們在工作時間外無視上司的無理電話、訊息，而不會受到處罰，違反規定的僱主或會被處以罰款。預料法案會在本週稍晚提交國會。



路透社2月7日報道，新提出的雇員「斷線權」（right to disconnect）屬於澳洲政府據國會建議提出的勞資關係法修改措施的一部份。政府指，修改有助保護雇員權利，恢復工作、生活平衡（work-life balance）。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）當日向記者稱，「我們只是想說，一個人如果不是一天24小時都獲支薪，當他們並未24小時在線和待命，亦不應受到懲罰。」

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）2022年7月8日在悉尼出席記者會。（Reuters）

法案另外包括多項條款，包括訂立由臨時工轉到長工的更清晰途徑，以及制定臨時雇員、貨車司機的最低標準。上述措施則由左翼綠黨於2023年率先提出，黨魁斑特（Adam Bandt）在社交媒體發文稱，執政工黨、小黨派及獨立人士已達成協議，支持法案。

斑特稱，澳洲人每年平均有6週無薪加班，相當於全國未有支薪逾920億澳元（約4,693億港元）。他說，「那些時間是（屬於）你的。不是你上司的。」

法國、西班牙及歐盟多國已制定相似法律，賦予員工同類權利。

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