求職面試｜別亂在社交平台公開內容？女子被發現貼過這些不獲錄用

求職面試的狀況百百種。想像一下，如果今天你面試沒通過的原因是「你在個人社群媒體上發布的內容」，你能接受嗎？



國外一位老闆在線上問答平台Quora提問，他因為私下調查某求職者的社交媒體，發現她會在個人的公開社群上「發布成人內容」，讓他「看了不舒服」，因而拒絕她的應徵。

但應徵者被拒絕後，希望能向僱主了解她為何沒有得到這份工作，讓該老闆感到十分困擾，因此在論壇上詢問網友：「該告訴她原因嗎？」該文章發布後，便在平台上掀起兩派網友的論戰。

社交平台發布的內容不反映工作能力？點圖看看兩派網友的看法：

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一派網友認為，求職者應該審慎處理個人在社交媒體上的貼文。某網友留言表示：「我在法國，這裡每個人都知道要注意自己在社交媒體上發布什麼內容，因為未來的僱主可能會看到。在大學裡，我們甚至被教導要適時『清理』社交媒體，才不會對往後求職造成不良影響。你在社交媒體上發布的內容會反映出『你是誰』，我認為老闆在網路上查詢應徵者資訊是很正常的。」

部分網友也認同老闆能適時查看未來員工的個人訊息，但如果發布的不具攻擊性或歧視性，則在於老闆可能錯在「過於保守」了。

而另一派網友則駁斥，求職者的個人生活與他的工作表現一點關係也沒有；老闆擅自監視該應徵者的生活，並且先入為主的覺得他在社交媒體上發布的內容會影響公司業務。

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「她又沒有在網路上傷害他人，或是說出不適合與你一同共事的言論。她是發佈了成人向的內容，但『誰在乎呢？』」，抨擊該老闆因為自己過度保守的思想，損害求職者的權益。

也有網友提醒老闆，他的行為有可能觸法，因個人社群媒體為「無關就業所需資料」，若以此為不予錄取的理由「已經越界」。

將目光拉到台灣，當地「《就業服務法》第5條第二項」其實也有明確規定「僱主招募員工，不得要求提供非屬就業所需之隱私資料」。因此僱主在面試時務必注意，切忌「問太多」，或如上述情況私下調查求職者，否則可能觸犯求職者的就業隱私。若經求職者申訴，僱主將可能被處以6-30萬元台幣的罰鍰！此外，以上述事件為例，僱主因求職者的個人興趣不予錄取，也可能觸犯「《就服法》第5條第一項」涉及「就業歧視」，依規定可處30-150萬元台幣罰鍰。

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