美斯外還有Taylor Swift　東京集合2盛事　天后或帶動341億円消費

在阿根廷球王美斯（Lionel Messi）隨球隊國際邁亞密訪問日本，2月7日參與表演賽外，東京還迎來另一盛事，即美國樂壇天后Taylor Swift一連4場的巡迴演唱會《The Eras Tour》自7日起在東京巨蛋舉行。當地學者估計她的演唱會能提振日本經濟，或帶動341億日圓（約17.9億港元）消費。



美媒8日引述日本東京都市大學兼職講師江頭滿正指，預計《The Eras Tour》能帶來341億日圓消費，這當中包括門票、商品、餐飲、酒店和其他相關活動。他說就預期的經濟影響而言，這是日本最重要的音樂活動，預計它會比日本大型音樂祭Fuji Rock Festival帶來更多消費。Fuji Rock Festival創造約200億日圓（約10.5億港元）消費。

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彭博社7日引述江頭滿正稱，《The Eras Tour》能透過包括門票、商品、旅遊消費、商務費用在內的方式來提振日本經濟，其經濟影響力是日本樂隊Southern All Stars於2023年在神奈川縣茅崎市舉行的演唱會約2倍。Southern All Stars演唱會創造約179.5億日圓（約9.4億港元）收入。

圖為2023年10月11日，美國樂壇天后Taylor Swift在洛杉磯出席活動。（Reuters）

報道指，但《The Eras Tour》對日本經濟的影響力可能仍未如它對美國經濟的影響力那麼大，這演唱會成為推動美國2023年第三季國內生產總值（GDP）的因素之一。單在人口約為300萬人的丹佛（Denver），為期2天的《The Eras Tour》創造2.017億美元（約15.7億港元）消費額。

多位國際巨星近月紛到東京開演唱會，除了Taylor Swift外，英國天王紅髮艾德（Ed Sheeran）之前在1月底到東京獻唱，當紅樂團Coldplay也在2023年11月於東京舉行演唱會。

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