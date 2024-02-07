Taylor Swift不滿私人專機行蹤曝光　威脅控告21歲大學生

美媒2月6日稱，美國樂壇天后Taylor Swift不滿私人專機行蹤被曝光，她的律師因此在2023年12月威脅或會控告佛羅里達中部大學（University of Central Florida）學生斯威尼（Jack Sweeney）。



斯威尼一直有經營多個航班追蹤賬號，透過來自美國聯邦航空局（FAA）的公開數據以及航空愛好者利用飛機發出的訊號取得的資料來追蹤名人的專機，並估計他們的碳足迹。

斯威尼過去便因此得罪Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk），社交網站X（前稱Twitter）2022年暫停斯威尼的帳號。

《華盛頓郵報》2月6日稱，Taylor Swift的律師2023年12月向斯威尼發出關於「終止及停止令」的信件，指若斯威尼不停止他的「追蹤和騷擾行為」，Taylor Swift將「別無選擇，只能尋求一切法律手段」。

圖為2023年10月11日，美國樂壇天后Taylor Swift在洛杉磯出席活動。（Reuters）

律師莫羅內（Katie Wright Morrone）在信中寫道，斯威尼的賬號對Taylor Swift和她的家人造成「直接和不可挽回的傷害，以及情感和身體上的痛苦」，並加劇她「對個人安全的持續恐懼」。

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