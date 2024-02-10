農曆新年︱新加坡要怎派利市？與香港大不同　最常見「這個數字」

踏入新年，不少家庭都會出門拜年，「逗利市」是其中一個重要環節。新加坡華人亦會在新年期間派利市，讓我們一窺今年在新加坡派利市的最新行情。



在新加坡，利市顏色應以象徵吉祥、歡樂和幸福的紅色為主，粉色、金色亦可接受，但必須避免使用深色（黑色、藍色）的利市封。只要是已婚人士，便要派利市給未婚的人，因此輩份並非決定能否收到利市的唯一因素。

另外，因傳統認為奇數不吉利，講究兆頭的新加坡人不喜歡收到銀碼以單數作結的利市，因此一般取「8」字尾，8元利市常見，但金額「4」字尾是大忌。

圖為新加坡一間商場內的龍形新年擺設，攝於2024年2月7日。（Reuters）

新加坡利市的價目如下：

父母、祖父母、岳父母

不少新加坡人會在新年派利市給長輩，感謝他們的付出，其中為表孝順，派給父母、祖父母、岳父母的金額應為最多，常為288至888新元（約1673至5159港元）。

伴侶

雖然並不常見，但是過年向丈夫或妻子派利市亦無不可，主要旨在表達心意，建議金額與父母、祖父母等長輩一樣，介乎288至888新元間。

兄弟姊妹

向兄弟姐妹派利市並伙太多講究，可以根據年齡及工作狀況，自行選擇合理金額，常為58至288新元（約337至1673港元）。

圖為新加坡一間商場內的龍形新年擺設，攝於2024年2月7日。（Reuters）

子女／孫輩

新加坡並沒有派巨額利市的習俗，部份家長會給子女較大金額，但大多數新加坡父母、祖父母的利市金額介乎58至288新元之間（約337至1673港元）。

表兄弟／侄女侄子

報道指，因為並非直系親屬，派利市給表兄弟、侄女侄子等親戚時，金額可以較低，落在10至28新元（約58.1至162.7港元）之間。

下屬

在新加坡職場，派利市給下屬相當常見，對下屬的支持表達感謝之餘，亦是一種激勵，金額常在10至28新元間。

朋友／朋友子女

對在職人士而言，要派最多利市的很可能是朋友或他們的子女，因此不少人會減低金額，只封6或8新元（約34.9或46.5港元），應避開以4元為金額。

「陌生人」

新加坡亦有人會在新年時見人就派利市，派給商戶、司機、清潔工人等，讓大家沾沾喜氣，金額常為6或8新元。

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