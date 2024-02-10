農曆新年｜泰國潑水　南非拋家具落街？各國賀年傳統大不同

【2024農曆新年︱甲辰年︱龍年｜新年】今年農曆年初一落在2月1日，是全球華人的大日子。因各國按照不同曆法慶祝新年，因此各地新年時間相異，但都有獨特慶祝方式。在南非，當地人會高空擲物，西班牙人則會在除夕午夜吃葡萄。



南非拋家具出窗 與種族隔離制度有關

南非約翰內斯堡（Johannesburg）希爾布勞（Hillbrow）民眾會在新年前一天，即每年的12月31日將舊家具拋出窗外，寓意新一年有新開始。

這項傳統源自1990年代，當時種族隔離措施結束，黑人終可遷往大城市生活。不少人選擇定居希爾布勞，他們自那時開始將舊家具拋出窗外，期望可迎來新開始。很多人現時已住入大廈生活，但仍在新年時高空擲物，造成路人受傷，警方亦因此加強執法。

丹麥版大掃除 杯碟摔在親友門前

除了南非之外，意大利南部居民亦會在除夕將用舊的家庭用品丟出窗外，象徵捨棄舊年不快。而在丹麥，當地人亦會在除夕丟東西，但地點不是自家窗外，而是親友家門前。

丹麥傳統認為，將過去一年內從未用過的杯碟摔在某人門前，表示感謝對方的愛和支持，並祝願他們在來年一切順利。

丹麥人會在除夕將杯碟摔在親友家門前，祝願他們來年順利。圖為社交媒體2022年5月3日圖片，展示一大堆破碎的杯碟。（X @AnnieCushing）

西班牙人踏入新年食葡萄

西班牙傳統認為，若在除夕新年之交、教堂敲響12下午夜鐘聲時，每一秒都吞下一顆葡萄，便能為新一年帶來好運。每顆葡萄都代表來年月份，若未能全部吃掉，則會帶來不幸。

有說法指，這項傳統源自1909年葡萄大豐收，果農創造出這項傳統吸引民眾購買葡萄。亦有指是源自1800年代末，當時富人會吃葡萄、飲香檳過年，而工人階級為諷刺富人貪慕虛榮，聚集馬德里一處廣場模仿他們的慶祝方式，後來「新年吃葡萄」便發展成傳統。

圖為2021年12月31日，西班牙馬德里民眾上街慶祝新年，有人帶備葡萄食用。（Getty Images）

土耳其人買彩票求中獎

土耳其人會買彩票預祝新年，而博彩公司則會在12月31日開獎。當地人每年新年前夕踴躍購買彩票，只望自己能中大獎，過一個「肥年」。

厄瓜多爾人火燒「仇家」

厄瓜多爾人會在新年前製作類似稻草人的人偶，並造成自己不喜歡的、或對自身生活產生不良影響的人的樣子，於12月31日午夜點火燃燒。這些稻草人會塞進沾上木屑和報紙的舊衣服，祈求在午夜焚燒時同時消去往年的不愉快，為新年帶來好運。

潑水節即泰國新年

泰國潑水節全球知名，當地人稱為Songkran，其實即是當地的傳統新年。泰國人在新年時潑水，象徵沖走前一年，為來年做好準備。

潑水幾乎貫穿泰國人過年活動的每個環節，他們會在早上帶供品往佛寺聽僧侶布道，並將水灑在佛像之上，以祈淨化、好運。晚輩亦會在年長親友手上灑水以示敬意，並祈求來年祝福。

當地居民和到訪旅客都會在新年期間於街上互相潑水，或以水槍「亂槍掃射」，同賀佳節。