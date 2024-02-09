農曆新年｜到幾歲不應再逗利市？韓國調查惹熱論　最多人給這答案

農曆新年春節假期開始，收壓歲錢、發壓歲錢讓不少人會感到期待或煩惱。



然而每個家庭的習慣不同，壓歲錢究竟可以領到什麼時候呢？

韓國民眾同樣有著發壓歲錢的習慣，韓聯社報道，最近韓國網路上掀起一場關於發壓歲錢的爭論，有一項調查詢問韓國人認為壓歲錢可以領到何時，回答結果則以「一直領到工作為止」佔最多。

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韓聯社報道，韓國連鎖便利商店CU本月9日公布一項在APP「Pocket CU」上進行的壓歲錢調查結果，其中韓國人認為壓歲錢應該「一直領到就業為止」的回答最多，佔全體的34.7%。

回答數次多的則是「提供給所有未成年者」佔了30.4%，「只要對方來拜年，無論年齡都會給」佔了18.4%。

另外有6.7％的人認為壓歲錢「僅提供給兒童，還有2.1%的人回答壓歲錢是「收入多的人把錢送給收入少的人」。

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值得一提的是，這項調查是針對20歲至40多歲的韓國人進行的，認為壓歲錢可以「一直領到就業為止」的回答者中，有48%的人年齡在20多歲，可以推測是因為20多歲的年輕人中，求職者的比例較高。

而在30多歲的受訪者中，有39%的人表示，壓歲錢應該是「收入多的人把錢送給收入少的人」；而目前40多歲、收入相對穩定的回答者中，有44%表示會把壓歲錢發給所有未成年人。

另外，樂天今年1月也對2000名20歲以上的男性和女性進行了一項類似的調查，有69.4%的人認為「大學生、高中生應該得到壓歲錢」，有16.5%的人認為壓歲錢「領到就業為止」，有5.1%的人認為「領到結婚為止」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】