超級碗｜Taylor Swift同男友情侶檔帶動商機　美國賭盤金額創新高

美國的年度盛事，美式足球聯盟NFL的年度冠軍賽「超級碗」，在香港時間12日登場，流行天后Taylor Swift到場為男友加油，因此帶動一波情侶商機，還有，賽事首度在賭城舉行，下注金額約莫1801億港幣，創歷史新高！



美國流行天后Taylor Swift跟男友Travis Kelce激動擁吻，成為超級碗最亮眼情侶。

Taylor Swift一貫的紅色唇膏，成為所謂的「Taylor Swift紅」，被封最時尚的顏色！

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藝術家Stuart Semple：「所以目前到處都可以看到紅色，尤其是在超級碗場上，有個很棒的時刻，球隊都穿著鮮紅色，但是你知道大家喜歡Taylor Swift，確實在帶動這種紅色趨勢。」

Taylor Swift加上男友Travis Kelce是超級碗堪薩斯酋長隊的球星，因此，有酒商推出以兩人為靈感的口紅，不只大紅色，售價13.87美元，結合Taylor Swift的幸運數字，跟男友的球衣號碼。還有，倫敦的一家酒吧，推出超級碗情人套餐，也是大紅色的雞尾酒。

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店家：「我們慶祝超級碗，同時Taylor Swift推新專輯， 《The Tortured Poets Department》，這給我們靈感與情人節結合起來。」

今年，更有不少化妝品牌，看準Taylor Swift影響力，首次購買超級碗廣告時段。

預計全美各地約1.12億人，計畫在本週末，參與超級碗派對，超過1,600萬人在酒吧或餐廳觀看。

旅行專家：「這是拉斯維加斯非常重要的周末，在家舉辦超級碗派對，是最划算的。」

這次超級碗，更是史上第1場在賭城拉斯維加斯舉辦，美國博弈協會預估，賭盤金額231億美金，逼近1801億港幣，關注度創下歷史新高！

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