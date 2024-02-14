反情人節商機｜美動物園推「紀念」前度　英國開show講單身故事

多國民眾2月14日慶祝情人節，但有人不喜歡這個節日。美媒11日稱，美國一個動物園及英國喜劇演員從這些人的意見中看到反情人節商機，他們分別透過請民眾用前度名字來命名曱甴，以及請單身者上台說故事，成功吸引大批支持者。



《紐約時報》11日稱，美國聖安東尼奧動物園（San Antonio Zoo）邀請民眾趁情人節捐款，之後用前度情人的名字來為曱甴、老鼠、或蔬菜命名。動物園最後會將這些食物餵給園內的動物，以協助民眾消除過去的記憶，治癒心靈。

報道指，26歲女子卡爾曼（Lilly Calman）最近與戀人分手，她因此沒心情慶祝情人節。她於是向聖安東尼奧動物園捐出25美元（約195港元），用前度情人的名字來為老鼠命名，讓園內動物「吃掉」她的前度。她說：「他被科莫多巨蜥吃掉的視覺影像相當令人滿意。」她希望動物園能向她傳送科莫多巨蜥用餐的影片，令她可和朋友一起觀賞。

若民眾覺得美國聖安東尼奧動物園的「情人節活動」太殘忍，可選擇參加英國倫敦的「反情人節喜劇表演」（Anti-Valentine’s comedy show）。在表演期間，喜劇演員會邀請單身人士分享關於他們之前約會時發生的可怕故事、人際關係出錯的情況、以及奇怪的性經驗。這樣令單身者以及熱戀中的人也可聚首一堂，一起歡度節日。

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