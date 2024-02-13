情人節︱盤點10類最受歡迎禮物　英國調查列50大令人失望之選

2月14日是西方情人節，不少人為送禮所苦，不知應如何為愛侶挑選禮物。英國有廚具公司便舉辦調查，列出50項最令人失望的情人節禮物，其中「廉價朱古力」位列榜首，也有泰國調查公司羅列2023年10大最受歡迎情人節禮物，首兩位是玫瑰與泰迪熊，可供參考。



英國廚具公司Ninja調查顯示，68%受訪者指自己常在情人節與伴侶交換禮物，但41%受訪者對香氛蠟燭、鮮花、朱克力等常見禮物不感興趣，35%指自己會在2月前暗示自己希望收到的情人節禮物，51%表示希望收到較實用的禮物。

受訪者列出最令人失望的50項情人節禮物，排名如下（部份非真正「禮物」）：

1.廉價朱古力

2.集郵簿

3.薯片

4.寫上「You turn me on」的電池

5.分手

6.枯萎的花

7.車用空氣清新劑

8.生日賀卡

9.辣根（Horseradish）的根

10.牛型鎖匙圈

11.送朱古力，但自己率先吃掉

12.熨斗

13.襪子

14.走珠除臭劑

15.鑲有誕生石（birthstone），但月份錯誤的戒指

16.茶巾（tea towel）

17. 預備送給上一任的泰迪熊

18.牙刷

19.不倒翁玩具

20.餅乾

21.被騙

22. 用於置放舊式駕駛執照（形似光碟，已取消）的支架

23.貓糧

24. 令手指變綠的廉價戒指

25.朱古力人體塗料（chocolate body paint）

26. 本來送給別人的戒指

27.鷹嘴豆泥（Hummus）和紅蘿蔔條

28. 輪轂蓋

29.充氣浴足盆

30.男用丁字褲

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31.糟糕的內衣

32.沒有禮物

33.過期的酒和朱古力

34.紙巾

35.褪味香水

36.泰迪熊

37.單輪車

38.拖把、水桶

39.清潔手套

40.在（每天下雨的）布萊克浦（Blackpool）共渡週末

41.不合身的衣服

42.種子

43.薄餅盤

44.垃圾箱

45.觀看足球賽事

46.釣魚線轆

47.書籤

48.開瓶器

49.袖珍螺絲批

50.超市禮品卡

泰國2023年10大情人節禮物

泰國《民族報》12日則引述調查公司The 1 Insight數據，列出2023年情人節前銷量顯著上升的10大受歡迎禮物，這些禮物的銷量在每年情人節前都會一致上升。

排名如下：

1. 玫瑰，銷量增幅達400%

2.泰迪熊，180%

3.首飾，95%

4.手錶，59%

5.香水，50%

6.朱古力，47%

7.唇膏，29%

8.內衣，17%

9.手袋，12%

10.葡萄酒，8%

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