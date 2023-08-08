日本7-11飯糰藏巨大曱甴　製造商緊急回收　公司市值大跌1億

日本連鎖便利商店7-11所販售的一款飯糰內，被發現混進了大蟑螂，嚇得消費者立刻拍照上載至互聯網，儘管7-11緊急發聲明致歉，製造商也立刻回收同產線近2000個飯糰，但仍造成製造商公司股價下跌8.6％，創下過去10個月來最大跌幅，市值蒸發約21億6700萬日圓（約港幣1億1千萬元）。



日本7-11所販售的紀州南高梅飯糰中，被混入了超大蟑螂，整隻完整地壓在粉色飯糰和透明包裝上，令人感到相當噁心，消費者也嚇得立刻拍照上載至互聯網，引發網絡熱議。

網民發現藏有曱甴的飯糰：（按圖了解）

根據日本《彭博社》報道，被混入蟑螂的飯糰是在埼玉縣埼玉市所販售，7-11於8月4日發表致歉聲明並主動回收未售出的飯糰，表示往後會更加強品質管理，因此7-11股價一度下跌1.1％之後又回升。

不過，飯糰製造商Warabeya Nichiyo在事件發生後，股價一度下跌8.6％，創下過去10個月來最大跌幅，最終下跌4.4％至2681日圓（約港幣118元），市值蒸發約21億6700萬日圓。Warabeya Nichiyo在聲明中指出，他們已經回收了1972個在8月3日至4日間販售的紀州南高梅飯糰。

另外，公司已向保健所通報此次事件，相關工廠的生產線已全面停止，實施了徹底的清洗和殺菌，也找來防蟲業者進行檢查與燻蒸消毒，同時向顧客表達最深歉意，將會加強品管，防止類似事件再度發生。

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